L’attaque contre Israël était son 11 septembre – mais voici comment ses puissants alliés comme les États-Unis et la Grande-Bretagne peuvent l’aider

L’horrible attaque terroriste lancée contre Israël samedi était le 11 septembre.

Jamais depuis la création du pays en 1948, le pays n’a été témoin d’une telle effusion de sang suite à une atrocité terroriste.

Il s’agit d’un coup psychologique énorme et traumatisant pour les Israéliens, qui ont longtemps cru que leurs redoutables Forces de défense israéliennes (FDI) et leurs services de renseignement assureraient leur sécurité.

L’horrible attaque terroriste lancée contre Israël samedi était le 11 septembre. Le groupe terroriste Hamas, qui contrôle seul la bande de Gaza depuis 2007, a soigneusement planifié cette attaque. Crédit : Reuters

Premièrement, il a veillé à ce que le système antimissile israélien Iron Dome soit submergé par ce que le Hamas considère comme 5 000 roquettes – la main meurtrière de l’Iran est également à l’origine de cet outrage. Crédit : Reuters

Cela a été brisé maintenant.

Le groupe terroriste Hamas – qui contrôle seul la bande de Gaza depuis 2007 – a soigneusement planifié cette attaque.

Premièrement, il a veillé à ce que le système antimissile israélien Iron Dome soit submergé par ce que le Hamas dit être 5 000 roquettes (Israël affirme que c’était environ la moitié de ce nombre).

LIRE LA SUITE SUR L’ATTAQUE D’ISRAËL

Puis il a violé les frontières de Gaza – toujours contrôlée par Israël après avoir retiré ses militaires et ses colons de la bande en 2005.

Les terroristes du Hamas ont envahi la frontière en plusieurs endroits, ce qui n’est pas sans rappeler l’invasion de l’État islamique en Irak en 2016.

Meurtriers, prises d’otages et pillages au fur et à mesure de leur progression, ils sont arrivés jusqu’à la ville d’Ofakim, à 22 kilomètres à l’est de Gaza.

Des jeunes innocents participant à la soirée dansante Supernova dans le désert près du kibboutz Re’im semblent avoir été pris pour cible de manière coordonnée.

Des hommes armés du Hamas auraient attaqué le festival de deux côtés.

Paniqués, les festivaliers qui ont sauté dans leur voiture pour s’enfuir ont été tués ou pris en otage après que des terroristes ont établi des barrages routiers autour du site.

L’attaque du Hamas contre Israël était du pur terrorisme du début à la fin.

L’opération visait à tuer ou capturer autant de civils que possible.

Les islamistes palestiniens n’auraient pas pu y parvenir seuls. La main meurtrière de l’Iran est également à l’origine de cet outrage.

L’Iran achemine des armes et de l’argent au Hamas à hauteur de 100 millions de dollars par an, soit environ 70 % de son financement.

Qu’ils aient réellement ordonné cette attaque ou non, les Iraniens devaient en avoir connaissance à l’avance.

L’Iran musulman chiite souhaite saboter un accord de normalisation des relations entre Israël et son ennemi mortel, l’islam sunnite, l’Arabie saoudite.

Faisant partie des soi-disant Accords d’Abraham, l’accord que l’Amérique a tenté de négocier a progressé lentement mais régulièrement. Le résultat de cette attaque est que l’accord est désormais entreposé au froid au moins pour un certain temps et peut-être pour toujours.

Cela convient aux Iraniens. Ils ne voulaient vraiment pas qu’un pacte israélo-saoudien remodèle la politique du Moyen-Orient.

Mais c’est également très dangereux pour l’Iran, car il pourrait avoir déchaîné des forces qu’il ne peut pas contrôler.

Le Hamas peut agir indépendamment de ses bailleurs de fonds iraniens, mais de l’autre côté de la frontière nord d’Israël avec le Liban, la franchise terroriste du Hezbollah est tenue sous une laisse plus courte.

Sur le fil d’un couteau

La grande inquiétude d’Israël est de savoir si le Hezbollah, contrôlé par l’Iran, ouvre un deuxième front qui mettrait Tsahal à rude épreuve.

C’est pourquoi ils ont rassemblé une grande partie de leurs forces en Galilée, dans le nord d’Israël.

Le Hezbollah dispose de dizaines de milliers de roquettes qu’il pourrait faire pleuvoir sur Israël, ce qui mettrait encore une fois à l’épreuve les défenses du Dôme de Fer.

La Russie et la Chine ont refusé de condamner l’attaque terroriste de samedi, ce qui montre où se situent leurs sympathies.

La Russie est un allié de l’Iran, ayant tous deux soutenu le régime de Bachar al-Assad dans la guerre civile syrienne. L’Iran fournit à la Russie 136 drones rôdeurs Shahed, qu’il a utilisés contre l’Ukraine.

Je ne pense pas que la Russie ait grand-chose à voir avec l’attaque du Hamas, car elle est très occupée avec sa propre guerre.

Quant aux pays BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – qui forment un bloc de puissance rival de l’Occident, la seule chose qui les unit est l’acronyme. La Chine et la Russie sont rivales et l’Inde et la Chine sont de plus en plus en désaccord.

Alors que le Moyen-Orient est sur le fil du rasoir, les Américains déplacent le Gerald R Ford – le plus grand porte-avions du monde – vers la Méditerranée orientale, accompagné d’un croiseur lance-missiles et de quatre destroyers lance-missiles.

C’est un message adressé à la Russie et à l’Iran : s’ils tentent de manipuler cette crise, les Américains ne resteront pas à l’écart.

C’est également une assurance pour Israël – qui, bien qu’il ne soit pas membre de l’OTAN, est un allié majeur de l’alliance – qu’il sera réellement à ses côtés si les choses tournent mal.

Un porte-avions n’est pas seulement un aérodrome flottant. Il est également incroyablement utile en tant que centre de commandement et d’administration.

Il s’agit essentiellement d’une base avancée pour les Américains, qu’ils peuvent installer au large des côtes d’Israël.

Les États-Unis envoient chaque année 2 milliards de dollars d’aide militaire à Israël et veulent que leurs alliés sachent qu’ils bénéficient de leur plein soutien.

La Grande-Bretagne propose également une coopération en matière de renseignement, ce qui est utile aux Israéliens.

La Grande-Bretagne et l’Amérique travaillant ensemble constituent de loin le moyen de renseignement le plus impressionnant au monde.

Il existe désormais une réelle demande au sein de l’establishment militaire israélien d’extirper une fois pour toutes le Hamas de la bande de Gaza.

C’est le même appel que les Américains ont lancé après le 11 septembre pour traquer Al-Qaïda.

Mais le Hamas compte au moins 130 otages israéliens détenus à Gaza. Cela complique énormément toute invasion.

Déjà – que ce soit vrai ou non – le Hamas affirme que quatre des otages ont été tués par les bombardements israéliens.

Le groupe terroriste a également menacé d’exécuter un otage chaque fois qu’une maison palestinienne est bombardée sans avertissement préalable.

Cela accroît la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et les chefs de Tsahal. Cela suggère que Tsahal ne sera peut-être pas en mesure de se frayer un chemin vers Gaza comme elle le ferait normalement.

Personne ne pense que l’armée israélienne sera vaincue à mesure que se déroulera ce conflit qui risque de durer longtemps.

Mais sauver les otages – tout en battant le Hamas – constitue l’un des plus grands défis pour une nation si souvent en guerre depuis sa naissance il y a 75 ans.