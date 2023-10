L’attaque contre Israël divise les trois principaux candidats californiens au Sénat

La réponse de Schiff contrastait avec celle de Rep. Katie Porterqui a condamné les pertes en vies humaines des deux côtés, a exprimé son inquiétude concernant l’islamophobie et a imputé la responsabilité de l’attaque au gouvernement américain, et le représentant républicain. Barbara Leequi a appelé à un cessez-le-feu et à des prières pour les Israéliens et les Palestiniens tués lors de l’attaque du week-end.

Il s’agit de l’un des rares points de désaccord entre trois candidats qui s’identifient tous comme des démocrates progressistes lors d’un forum de candidats parrainé par le Syndicat national des travailleurs de la santé qui, par ailleurs, se concentrait largement sur les questions intérieures.

Schiff, qui représente Burbank et bénéficie du soutien de l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est conformé à une réponse démocrate plus traditionnelle. Il a noté que la relation entre les États-Unis et Israël est « basée sur notre propre sécurité nationale et nos valeurs partagées », même si les deux gouvernements sont en désaccord sur les implantations en Cisjordanie et d’autres questions.

La réponse de Porter et de Lee reflète l’aile progressiste du Parti démocrate, qui est devenue de plus en plus hostile au gouvernement israélien à cause de son traitement envers les Palestiniens.

Porter, un ancien professeur de droit qui représente un district swing du comté d’Orange, a semblé surmonter cette division au sein du parti en exprimant son soutien à Israël, mais en s’orientant ensuite vers un territoire plus progressiste.

« Il est important de se rappeler, alors que nous nous tenons aux côtés d’Israël, alors que nous luttons contre le terrorisme, alors que nous pleurons, que nous tirons les leçons de notre propre 11 septembre, qui a donné lieu à une phobie haineuse des musulmans et à des violations des droits civiques », a déclaré Porter. dit sur le forum.

L’attaque, lancée par voie terrestre, aérienne et maritime à l’aube samedi, a tué environ 700 Israéliens et au moins 400 personnes à Gaza suite à la réponse des forces israéliennes. Dans leurs réponses à une question sur la situation, Lee et Porter ont tous deux cherché à se concentrer sur les pertes des deux côtés.

Porter a également reproché aux États-Unis de ne pas avoir adopté une position « suffisamment ferme » contre l’Iran, qui soutient le Hamas ainsi que les militants du Hezbollah au Liban et ailleurs, bien qu’elle n’ait fourni aucun détail sur cette position et qu’il ne soit pas clair si elle critiquait l’administration Biden ou les administrations précédentes.

« Il y a des vies perdues à Gaza et il y a des vies perdues en Israël, et c’est parce que les États-Unis ont permis au terrorisme de prospérer et ont refusé d’adopter une position suffisamment ferme contre l’Iran, qui soutient le Hamas et le Hezbollah », a-t-elle ajouté.

Lee, qui était le seul membre du Congrès à s’opposer au recours autorisé à la force militaire après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, a déclaré que les États-Unis avaient la responsabilité d’appeler à un cessez-le-feu.

Lee, qui représente Oakland, a déclaré qu’elle « a toujours défendu qu’Israël n’ait pas à faire face à des attaques terroristes ». Elle a également déclaré qu’elle priait pour les personnes tuées des deux côtés du conflit.

« Je pense qu’il est également important de comprendre qu’à l’heure actuelle, dans la crise actuelle, notre pays a la responsabilité, je crois, d’appeler à un cessez-le-feu et d’appeler le monde entier à s’unir pour tenter de mettre un terme à l’escalade de ce qui se passe actuellement. qui se déroule au Moyen-Orient », a-t-elle déclaré.

Représentants. Alexandrie Ocasio-Cortez (DN.Y.) et Ilhan Omar (Démocrate-Minn.) ont été confrontés à des réactions négatives pour leurs propres appels à un cessez-le-feu, ce qui contraste avec la déclaration de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ces commentaires ont constitué un moment de différence notable dans un forum par ailleurs discret où trois démocrates ayant des antécédents similaires ont travaillé pour se distinguer. L’événement de campagne, organisé par le Syndicat national des travailleurs de la santé, Roll Call et Courage California, était le premier depuis le décès de la sénatrice Dianne Feinstein et la nomination du sénateur. Majordome de Laphonza.