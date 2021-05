L’attaque contre des convives juifs par des partisans palestiniens à Los Angeles a été examinée comme un possible crime de haine (VIDEOS) – RT USA News

Le département de police de Los Angeles a lancé une enquête sur les crimes haineux à la suite de l’incident inquiétant de mardi soir. La police a déclaré qu’elle recherchait trois suspects.

Une vidéo partielle de l’altercation, filmée par un spectateur, montre un homme qui s’éloigne d’un groupe de personnes qui s’approche, dont certaines portent le foulard. L’homme prend alors un poteau de corde métallique et le balance sur l’un de ses adversaires. Plusieurs personnes attaquent alors et maîtrisent rapidement l’homme.

Les antisémites ont attaqué Sushi Fumi à La Cienega ce soir, passant et criant prétendument « F les Juifs! », Agitant des drapeaux palestiniens, jetant des bouteilles, attaquant un client juif … et certains clients ont riposté. pic.twitter.com/Jmc3qrIaOX

Une vidéo filmée sous un autre angle montre le groupe épinglant quelqu’un qui semble être le même homme contre un SUV et le battant. On entend quelqu’un dire à travers un haut-parleur, « Les gars! Les gars! Ça ne vaut pas le coup! » – après quoi le groupe part.

Des témoins ont déclaré à l’affilié local de la NBC qu’un groupe d’hommes criait à l’origine des slogans pro-palestiniens à un convoi de voitures et a crié plusieurs remarques antisémites à des Juifs assis devant un restaurant de sushis sur le boulevard Nord La Cienega. Un dîner aurait crié en retour, incitant les manifestants pro-palestiniens à l’attaquer.

La chaîne de télévision KTLA a cité des témoins disant que les hommes pro-palestiniens ont sauté de leur voiture et ont demandé à certaines personnes à l’extérieur du restaurant de sushi si l’un d’entre eux était juif, et la bagarre a éclaté après que deux d’entre eux ont répondu qu’ils l’étaient.

Les hommes pouvaient être entendus crier «F ** k you,» « Vous devriez avoir honte de vous-mêmes, » et «Israël tue des enfants!» a rapporté le Los Angeles Times. Selon le Times, un diner a ensuite été soigné pour des blessures.

La victime présumée, qui voulait être identifiée uniquement comme M, s’est entretenue avec la filiale locale d’ABC KABC-TV. Il a dit qu’il était avec quatre amis juifs pour célébrer un mariage à venir. Selon M, les assaillants étaient «Jurer des Juifs» et jetant des bouteilles de verre à leur table. C’est alors que M a attrapé le poteau de corde, a-t-il dit.





«J’ai réalisé que je devais prendre quelque chose pour leur faire peur. Il y avait beaucoup de filles derrière nous. J’avais peur qu’ils attaquent tout le monde, » l’homme a dit.

M a dit qu’il avait été aspergé de poivre et avait subi une blessure à la tête. Il est allé à l’hôpital pour traitement et a dit qu’il faisait «Beaucoup mieux.»

Pendant ce temps, l’Anti-Defamation League, un groupe qui lutte contre l’antisémitisme, a proposé de payer 5 000 dollars pour des informations conduisant à l’arrestation des responsables de l’agression contre les convives.

Paul Koretz, membre du conseil municipal de Los Angeles, a appelé l’attaque « Absolument scandaleux. »

Nous n’allons pas amener le conflit du Moyen-Orient ici et permettre aux gens d’être attaqués dans nos rues à cause de leur apparence et de leur apparence ethnique.