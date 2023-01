L’attaque chimique de Douma qui a tué 43 personnes en Syrie était probablement l’œuvre de l’armée de l’air du régime, selon un organisme de surveillance international | Nouvelles du monde

Une frappe chimique qui a tué 43 personnes dans la ville syrienne de Douma en 2018 était presque certainement l’œuvre de l’armée de l’air syrienne, a découvert un chien de garde.

Une enquête menée par l’organisme mondial de surveillance des armes chimiques a établi qu’il existe des “motifs raisonnables de croire” Syriel’armée de l’air a largué deux bouteilles contenant du chlore gazeux dans ce qu’on a appelé “l’une des pires attaques chimiques de l’histoire syrienne”.

Le rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a offert la dernière confirmation que le régime du président syrien Bashar al Assad a utilisé des armes chimiques pendant la guerre civile acharnée de son pays.

L’organisation a déclaré que les “motifs raisonnables de croire” sont la norme de preuve systématiquement adoptée par les organes internationaux d’établissement des faits et les commissions d’enquête.

“L’utilisation d’armes chimiques à Douma – et ailleurs – est inacceptable et constitue une violation du droit international”, a déclaré le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias.

Au moment de l’attaque, des images graphiques ont été publiées montrant un certain nombre d’enfants morts qui semblaient avoir la bouche écumeuse.

La Société médicale syro-américaine a également décrit des patients moussant à la bouche, affirmant que les victimes souffraient de brûlures cornéennes et sentaient une “odeur de chlore”. Une femme a eu des convulsions et des pupilles précises, a indiqué la société.

Un homme est lavé après l’attaque aux armes chimiques



Cylindres jaunes brisés à travers les toits

Deux cylindres jaunes ont été largués sur Douma, selon le rapport de l’OIAC.

Les deux bouteilles contenant du chlore ont été modifiées et remplies à la base aérienne de Dumayr et l’hélicoptère ou les hélicoptères qui les ont largués étaient sous le contrôle de la Tiger Force d’élite de l’armée syrienne, a ajouté le rapport.

L’un des conteneurs a heurté le toit d’un immeuble résidentiel de trois étages et s’est rompu.

Lors de l’impact, le rapport indique qu’il “a rapidement libéré un gaz toxique, du chlore, à des concentrations très élevées, qui s’est rapidement dispersé dans le bâtiment, tuant 43 personnes nommées et affectant des dizaines d’autres”.

Un deuxième cylindre a éclaté à travers le toit d’un autre immeuble dans un appartement en contrebas et ne s’est rompu que partiellement, “affectant légèrement ceux qui sont arrivés les premiers sur les lieux”, ajoute le rapport.

Les autorités syriennes ont refusé à l’équipe d’enquête l’accès aux sites des attaques au chlore.

Théories alternatives rejetées

La Syrie, qui a rejoint l’OIAC en 2013 sous la pression de la communauté internationale après avoir été accusée d’une autre attaque meurtrière à l’arme chimique, ne reconnaît pas l’autorité de l’équipe d’enquête et a nié à plusieurs reprises avoir utilisé des armes chimiques.

Le pays a vu ses droits de vote à l’OIAC suspendus en 2021 en guise de punition pour l’utilisation répétée de gaz toxique, la première sanction de ce type imposée à un pays membre.

La récente enquête a été mise en place pour identifier les auteurs d’attaques à l’arme chimique en Syrie, en s’appuyant sur les conclusions antérieures de l’OIAC selon lesquelles le chlore était utilisé comme arme à Douma.

Le chien de garde a interrogé des dizaines de témoins et a étudié le sang et l’urine des survivants ainsi que des échantillons de sol et de matériaux de construction, selon l’agence de surveillance.

Les enquêteurs ont également soigneusement évalué et rejeté les théories alternatives sur ce qui s’est passé, y compris l’affirmation de la Syrie selon laquelle l’attaque a été mise en scène et que les corps de personnes tuées ailleurs en Syrie ont été emmenés à Douma pour ressembler à des victimes d’une attaque au gaz.