L’attaque au missile de croisière russe sur la ville ukrainienne de Lviv tue 6 personnes et en blesse des dizaines

LVIV, Ukraine (AP) – La Russie a tiré jeudi des missiles de croisière sur une ville de l’ouest de l’Ukraine loin de la ligne de front de la guerre, tuant au moins six personnes dans un immeuble d’appartements dans ce que les responsables ont qualifié d’attaque la plus lourde contre des zones civiles de Lviv depuis le Les forces du Kremlin ont envahi le pays l’année dernière.

Des équipes d’urgence avec des chiens de recherche ont fouillé les décombres du bâtiment après que l’attaque nocturne a détruit le toit et les deux derniers étages. Au moins 36 personnes ont été blessées, selon les autorités.

La plus jeune des personnes décédées avait 21 ans et la plus âgée était une femme de 95 ans, a déclaré le gouverneur de la province de Lviv, Maksym Kozytskyi. « Cette femme a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais malheureusement elle n’a pas survécu » à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, a déclaré Kozytskyi.

Des débris et des voitures garées accidentées bordaient la rue à l’extérieur du bâtiment, qui surplombe un petit parc de quartier avec des balançoires et d’autres équipements de terrain de jeux.

Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a déclaré que le corps d’une femme avait été retiré des décombres jeudi soir, portant le nombre de morts à six. Kozytskyi a déclaré que sept survivants ont été sauvés de l’épave et qu’un total de 14 personnes ont été hospitalisées. Sadovyi a déclaré qu’environ 60 appartements et 50 voitures dans la zone de grève ont été endommagées. Il a annoncé deux jours de deuil officiel.

L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a qualifié l’attaque de « vicieuse ».

« Les attaques répétées de la Russie contre des civils sont absolument horribles », a-t-elle tweeté.

L’armée de l’air ukrainienne a signalé avoir intercepté sept des 10 missiles de croisière Kalibr que la Russie a tirés depuis la mer Noire vers la région de Lviv et sa ville éponyme – à plus de 800 kilomètres (500 miles) – vers 1 heure du matin jeudi.

Les forces du Kremlin ont frappé à plusieurs reprises des zones civiles pendant la guerre, bien que les responsables russes disent qu’ils ne choisissent que des cibles de valeur militaire.

Lviv se trouve près de la frontière occidentale avec la Pologne et à plus de 500 kilomètres (300 miles) des lignes de front de la guerre dans l’est et le sud de l’Ukraine, où la contre-offensive de Kiev pour déloger les forces russes en est à ses débuts.

Sadovyi, le maire, s’est adressé aux habitants dans un message vidéo, affirmant que l’attaque était la plus importante contre l’infrastructure civile de Lviv depuis le début de l’invasion de l’année dernière.

La résidente de Lviv, Ganna Fedorenko, a été blessée au visage, où un pansement adhésif sur sa joue était devenu rouge de sang. Elle a tenu ses mains croisées sur sa poitrine alors qu’elle réagissait à l’attaque.

« Les Russes nous frappent. C’est comme ça qu’ils nous aiment. Je suis désolé pour ces personnes qui ont été tuées. Ils étaient jeunes. Tellement désolé pour eux », a-t-elle déclaré. « C’est terrible. Ils ont frappé des civils.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 64 personnes avaient dû quitter leur domicile.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis « une réponse à l’ennemi. Un tangible.

Il s’est rendu plus tard jeudi en voyage officiel en Bulgarie à l’invitation de son nouveau gouvernement pro-occidental, avec des discussions sur les fournitures d’armes et l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN à l’ordre du jour.

Les mises à jour de l’armée de l’air ukrainienne sur la trajectoire des missiles pendant la nuit ont montré qu’ils ont d’abord volé vers la région de Kiev, puis se sont tournés vers l’ouest en direction de Lviv. La Russie modifie souvent la route de ses missiles et drones pour trouver des points faibles dans les défenses aériennes ukrainiennes.

Au début de la guerre, Lviv a servi de point de transit principal pour des millions de réfugiés de différentes régions du pays qui ont traversé la frontière vers l’Europe. Des centaines de milliers d’Ukrainiens de l’est et du sud sont restés dans la ville plus calme et plus sûre de Lviv.

Comme le reste du pays, Lviv a subi des coupures de courant lorsque la Russie a tiré des centaines de missiles au cours de l’hiver, visant à détruire le système énergétique ukrainien. Cependant, les attaques dans la ville n’étaient pas aussi fréquentes que dans la capitale Kiev, et la grève de jeudi a été un choc profond pour de nombreux habitants de la ville.

Les Ukrainiens ont partagé des messages de soutien sur les réseaux sociaux pour les habitants de Lviv.

Mstyslav Chernov, Associated Press