L’attaque à l’arme à feu contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran tue le chef de la sécurité

CNN

—



Un homme armé est entré dans l’ambassade d’Azerbaïdjan dans la capitale iranienne et a tué une personne vendredi, ont confirmé les ministères des Affaires étrangères de l’Iran et de l’Azerbaïdjan dans des déclarations séparées, citant des motifs différents pour l’attaque meurtrière.

La police et les forces de sécurité ont arrêté l’agresseur, qui fait actuellement l’objet d’une enquête, selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

L’agresseur a ouvert le feu avec un fusil d’assaut Kalachnikov, tuant le chef du service de sécurité de l’ambassade et blessant deux gardes de sécurité, selon le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a ensuite annoncé une évacuation complète du personnel de l’ambassade et de leurs familles, blâmant une « campagne anti-Azberbaijani » de l’Iran pour l’attaque.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré que l’attaquant avait des motifs « personnels ». Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a qualifié l’attaque d’acte “terroriste”.

« La terreur contre les missions diplomatiques est inacceptable ! Aliyev a déclaré dans un message sur Twitter.

Les tensions entre Bakou et Téhéran sont vives depuis des années après des désaccords sur plusieurs questions diplomatiques et régionales, notamment le soutien de l’Azerbaïdjan à Israël et le soutien de l’Iran à l’Arménie dans le différend sur la région séparatiste à majorité arménienne du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’une “récente campagne anti-azerbaïdjanaise contre notre pays en Iran a encouragé de telles attaques contre notre mission diplomatique”.

Une vidéo publiée sur les médias d’État iraniens montre le tireur entrer dans une voiture garée devant l’ambassade avant de sortir de la voiture avec la mitrailleuse, évitant brièvement un homme debout à l’intérieur d’un poste de garde.

Une vidéo séparée publiée sur Fars News, affilié à l’État iranien, a montré l’homme tirant avec l’arme à l’intérieur de l’ambassade.

L’agence de presse judiciaire iranienne Mizan a déclaré que l’agresseur était mécontent de sa femme disparue qui aurait visité l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran et que le personnel de l’ambassade n’avait pas répondu à ses questions lors de ses visites répétées.