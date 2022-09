L’attaque à indice d’octane élevé de Barcelone s’avère trop pour Séville alors que l’équipe de Xavi a atteint un rythme impressionnant

Les buts de Robert Lewandowski, Raphinha et Eric Garcia étaient plus que suffisants pour que Barcelone conclue une confortable victoire 3-0 contre Séville en difficulté samedi.

Cette victoire place Barcelone à la deuxième place, derrière le champion en titre de la Liga, le Real Madrid, après quatre tours de matches. Pendant ce temps, le dernier mauvais résultat de Séville – leur troisième défaite en quatre matchs pour ouvrir la campagne 2022-23 – les laisse une place au-dessus des trois derniers.

1. Les trois premiers de Barcelone maintiennent l’équipe de Xavi proche du sommet de la Liga

Barcelone n’a pas commencé le match avec le contrôle dont l’entraîneur Xavi Hernandez rêve, mais leurs trois premiers ont été si efficaces qu’ils s’en sont tirés alors qu’ils suivaient le Real Madrid au sommet de la Liga.

Dirigé à nouveau par Lewandowski, le Barça s’est remis d’un lent départ au Sanchez Pizjuan pour faire exploser Séville dans les 35 premières minutes. Le premier but est venu sur la contre-attaque, avec Ousmane Dembele nourrissant Lewandowski, dont la finition ébréchée n’a été brouillée que pour que Raphinha rentre chez lui le rebond à bout portant.

Lewandowski a fait deux avant la pause, contrôlant et terminant brillamment après avoir été choisi par Jules Kounde, qui revenait dans son ancien club après un transfert estival de 55 millions d’euros. Lewandowski a maintenant cinq buts lors de ses trois derniers matchs et alors que l’attaquant polonais n’était pas impliqué dans le troisième, le vif Raphinha l’était. Le centre profond du Brésilien a été dirigé vers le but par Kounde, qui a réclamé sa deuxième passe décisive de la nuit lorsqu’Eric Garcia a ramené à la maison ce qui était son tout premier but dans le football professionnel.

Alors que le Real Madrid a remporté quatre victoires sur quatre contre le Real Betis plus tôt samedi, le Barça, à deux points de retard, aura besoin de ses trois premiers – et de leurs remplaçants, Ansu Fati et Ferran Torres ici – pour continuer à tirer s’ils veulent continuer. aux côtés de Carlo Ancelotti.

2. Ter Stegen montre qu’il est loin d’avoir terminé en tant que n°1 du Barca

Au vu de la ligne de score finale, il peut sembler déplacé de souligner la performance de Marc-André ter Stegen, mais le début de saison du gardien allemand mérite d’être pointé du doigt. Une blessure persistante au genou a entravé sa forme au cours des deux dernières années et a conduit à des critiques de ses performances et même à des suggestions selon lesquelles il pourrait être usurpé par sa doublure, Inaki Pena, à un moment donné cette saison.

Mais Ter Stegen a dissipé ces doutes avec un bon début de campagne. Il avait déjà fait des arrêts importants contre le Rayo Vallecano et la Real Sociedad cette saison et a une fois de plus aidé le Barça à jeter les bases pour gagner à Séville. Isco et Youssef En-Nesyri ont tous deux été refusés par de beaux arrêts en première mi-temps de Ter Stegen, qui a effectué quelques arrêts un peu plus routiniers après la pause. En incluant ses quatre arrêts ici, il a effectué 12 arrêts cette saison, ne concédant qu’un seul but sur un xGa de 3,11.

3. Lopetegui sous pression alors que Séville perd à nouveau

Séville a l’air vraiment en difficulté et cela pourrait s’aggraver avant de s’améliorer avec Erling Haaland et Manchester City qui doivent se rendre en Ligue des champions la semaine prochaine.

Après un début brillant, ils se sont avérés beaucoup trop faibles en défense alors que le Barça les a éliminés à l’aise. Ils ne se sont pas remis des sorties estivales des défenseurs centraux Diego Carlos et Kounde, qui sont revenus les hanter sous les couleurs du Barca. Séville n’a qu’un point en quatre matchs et le travail de Julen Lopetegui sera bientôt examiné de près. Il ressent clairement la chaleur aussi: il s’est fracassé la main de sa propre pirogue après avoir vu Lewandowski doubler l’avance du Barça, tandis que des sifflets et des moqueries l’ont accueilli au coup de sifflet final.

City mardi est la dernière chose dont ils ont besoin en ce moment, surtout avec Haaland dans sa forme actuelle. L’attaquant norvégien a marqué quatre fois contre Séville la saison dernière alors que le Borussia Dortmund les a éliminés de la Ligue des champions.

Notes des joueurs

Séville (4-3-3) : bono 6; Gonzalo Montiel 5, Fernando 6, Tanguy Nianzou 5, Marcos Acuna 5 ; Joan Jordan 6, Nemanja Gudelj 5, Ivan Rakitic 6 ; Erik Lamela 6, Youssef En-Nesyri 5, Isco 6.

Sous-titres : Kasper Dolberg 6, Thomas Delaney 6, Suso 6, Papu Gomes 6, José Carmona 6.

Barcelone (4-3-3) : Marc-André ter Stegen 8; Jules Kounde 7, Ronald Araujo 7, Eric Garcia 7, Alex Balde 6 ; Sergio Busquets 6, Pedri 7, Gavi 8 ; Raphinha 8, Robert Lewandowski 8, Ousmane Dembele 8.

Sous-titres : Sergi Roberto 6, Frenkie De Jong 6, Ferran Torres 6, Jordi Alba 6, Ansu Fati 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Gavi, Barcelone

Alors que les attaquants du Barça ont reçu les applaudissements et causé les dégâts, Gavi a été discrètement brillant. Le milieu de terrain a mené la presse du Barça, s’est lancé dans des défis et n’a jamais laissé une minute de paix aux joueurs de Séville.

PIRE : Tanguy Nianzou, Séville

C’est une tâche difficile d’entrer et de remplacer Carlos et Kounde, mais même ainsi, Nianzou a eu une nuit à oublier contre le Barça. L’ancien défenseur du Bayern Munich n’a jamais compris Lewandowski.

Faits saillants et moments marquants

Nous avons vu suffisamment de buts de Lewandowski, alors pourquoi ne pas présenter Eric Garcia, qui a marqué son premier but senior aujourd’hui ?

Il y a aussi eu un bon moment pour Xavi à temps plein, après une autre victoire impressionnante. Il est clair que quelque chose se construit bien dans son équipe…

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Le bilan est vraiment positif. C’était un début difficile pendant les 15 premières minutes, mais ensuite nous nous sommes installés dans le jeu. Nous avons commencé à mieux faire circuler le ballon. Nous avons joué dans leur moitié mais nous nous sommes aussi créé des occasions dans les transitions. C’était un “Bonne performance. Je pense qu’on a dominé et qu’on aurait pu marquer plus de buts. La dynamique est bonne. Pour gagner 3-0 dans un endroit comme celui-ci, on est dans un très bon moment de forme.” — Xavi, entraîneur de Barcelone

“Nous étions supérieurs à Barcelone au début du match. Ils ont créé très peu de danger et je pense que nous avons eu trois ou quatre occasions franches. Mais le football, ce sont des buts. Nous n’avons pas marqué et la première fois que nous avons perdu le ballon, ils ont montré la qualité qu’ils ont et logiquement cela a fait des dégâts.

“Mais je pense que l’équipe a bien fait les choses. Nous devons bien sûr corriger certaines situations défensives, qu’il s’agisse de perdre le ballon ou de défendre dans la surface. Mais c’était un énorme effort de la part des gars. Je pense qu’à cet égard, l’avenir sera sois positif.” — Julen Lopetegui, entraîneur de Séville

“Je ne suis pas surpris par la performance de Gavi car je le vois s’entraîner tous les jours. Je sais de quoi il est capable. Sa façon de jouer, c’est de l’intensité pure, de la personnalité, du travail acharné, du cœur, de la discipline (…) Je ne sais pas Je veux être injuste avec les autres, mais il était peut-être le meilleur joueur ce soir.” — Xavi, entraîneur de Barcelone, à propos de Gavi

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Barcelone: Plus large victoire à l’extérieur à Séville en Liga depuis 2014 (4-1). Il a un 9-1-5 (WLD) lors des 15 dernières visites de championnat à Séville

– Barcelone: Ses 10 points sont son maximum sur les quatre premiers matchs d’une saison de Liga depuis 2018-19 (12 Pts)

-Robert Lewandowski (BAR): A cinq buts en quatre matches de Liga cette saison. Il est le seul joueur autre que Lionel Messi à avoir marqué 5 lors des 4 premiers matches de LaLiga d’une saison pour Barcelone ce siècle

– Raphinha (BAR): A marqué son deuxième but de la tête en carrière dans les ligues européennes de haut vol. L’autre est venu en 2017 alors qu’il jouait pour Vitoria Guimaraes

– Eric García (BAR): A marqué son premier but en 75 matchs de club compétitifs au cours de sa carrière (toutes compositions confondues)

– Séville : La plus grosse défaite à domicile en Liga depuis 2019 contre Leganés (également 3-0)

– Séville : sans victoire lors des 7 derniers matchs à domicile de la Liga (0-4-3, WLD) contre Barcelone

Suivant

Séville : Avec seulement un point lors de ses quatre premiers matches de Liga et une place dans le tableau juste au-dessus de la zone de relégation, Séville doit retrouver la forme et rapidement. Mais la liste des rencontres n’est pas tendre: après leur visite de la première journée de la Ligue des champions depuis Manchester City (6 septembre), ils se rendent à l’Espanyol en Liga (10 septembre) avant un déplacement au FC Copenhague (14 septembre) pour la Ligue des champions. deuxième journée.

Barcelone: L’équipe de Xavi n’a que deux points de retard sur le leader de la ligue, le Real Madrid, après quatre matchs, mais ils feront face à une période difficile de matches au cours de la semaine et demie à venir. Après avoir accueilli Viktoria Plzen lors de la première journée de la Ligue des champions (7 septembre), ils se rendent à Cadix en Liga (10 septembre) avant un voyage exténuant au Bayern Munich (13 septembre) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Tous les regards seront tournés vers le retour de Lewandowski en Bavière : peut-il être le vainqueur de Barcelone ?