L’attaquante de West Brom Women, Mariam Mahmood, s’entretient avec le Pakistan alors que le trio anglo-pakistanais s’entraîne à Lahore | Nouvelles du football

L’attaquante de West Brom Women, Mariam Mahmood, a eu des entretiens avec des responsables pakistanais sur le fait de jouer pour l’équipe nationale, selon Sky Sports News.

S’exprimant avant le Mois du patrimoine sud-asiatique lors de sa première interview avec une grande plateforme, la Britannique-Pakistanaise Mahmood s’est ouverte à Sky Sports Nouvelles à propos de son amour pour West Brom, où elle a gravi les échelons et s’est imposée comme une partie importante de l’équipe première.

Cela a attiré l’attention des dépisteurs pakistanais, qui ont contacté West Brom Women au sujet de la disponibilité de Mahmood à jouer pour le Pakistan directement à la fin de l’histoire.

Le seul objectif de l’adolescent à l’époque était de continuer à s’améliorer et à se développer en tant que footballeur, et Sky Sports Nouvelles comprend que la position reste inchangée pour le moment.

Mahmood est un ancien international talentueux des collèges d’Angleterre et est très bien noté par le directeur du football de West Brom Dave Lawrence et la manager Jenny Sugarman.

Les Pakistanaises sont revenues à l’action internationale pour la première fois en huit ans lorsqu’elles ont disputé le championnat féminin de la Fédération sud-asiatique de football (SAFF) au Népal en septembre.

Mahmood a joué le meilleur football de sa carrière naissante, l’attaquante de 18 ans marquant six buts lors des cinq derniers matchs de West Brom avant la trêve hivernale.

L’un de ces buts est survenu contre Derby County à The Hawthorns le mois dernier, où Mahmood n’est devenue que la troisième joueuse féminine de West Brom à marquer dans le stade de 122 ans.

Son compatriote footballeur sud-asiatique britannique Kira Rai était également sur la cible dans ce match, complétant le score dans une victoire 3-1 pour les Ewe Rams.

L’attaquante sikh-punjabi Rai a ajouté sa voix aux appels à un changement significatif pour améliorer la diversité dans le football féminin dans une interview avec Sky Sports Nouvelles en octobre.

Rai a dit Nouvelles de Sky Sports : “Cela doit changer – et j’espère que ce moment sera bientôt venu.

“Je pense que lentement, nous le décomposons petit à petit, mais je pense que beaucoup plus de travail doit être fait au niveau de l’élite pour en faire des règles du jeu équitables pour toutes les personnes impliquées.

“Jusqu’à ce que vous voyiez une représentation de tous les horizons au sein du niveau d’élite du sport et du football, les autorités vont devoir faire plus pour arriver à ce stade – et même alors, vous devez continuer à pousser.

“Les autorités doivent faire plus, tout le monde doit faire plus pour le rendre plus diversifié à tous les niveaux du jeu.”

Lorsqu’elle a été contactée par Nouvelles de Sky Sports.

La FA a déclaré que ses principaux objectifs sont de fournir un meilleur accès à davantage de joueurs tout en diversifiant le vivier de talents, en soulignant son initiative Discover My Talent et en se référant Sky Sports Nouvelles à sa mise à jour de la stratégie d’inclusion asiatique et à sa stratégie plus large de diversité et d’inclusion.

Khan, Hanif et Malik rejoignent le camp d’entraînement au Pakistan

La sensation de Doncaster Rovers Belles, Nadia Khan, a été convoquée pour la première fois au tournoi SAFF et a fini par entrer dans l’histoire après être devenue la première femme à marquer quatre buts dans un match international pour le Pakistan, lors de la victoire 7-0 de son pays contre les Maldives.

Khan est actuellement à Lahore pour un camp d’entraînement de l’équipe nationale du Pakistan, où elle a été rejointe par d’autres joueuses anglo-pakistanaises Amina Hanif et Zahmena Malik.

Hanif et Malik attaquent les milieux de terrain, tous deux se liant au Pakistan pour la première fois, avant d’être potentiellement inclus dans un tournoi de quatre nations en Arabie saoudite le mois prochain.

Hanif, 20 ans, joue pour Chesham United et était une cible de transfert plus tôt cette année pour l’ancien patron des dames de Harlow Town, Ruudy Yusuf, qui a proposé son nom pour examen par le Pakistan au niveau international.

Yusuf a dit Nouvelles de Sky Sports : “Amina a des pieds rapides, un QI de football élevé et une véritable volonté d’apprendre et de s’améliorer. Elle a une bonne attitude et est destinée à faire de grandes choses dans le jeu si elle continue à faire les bonnes choses.”

Malik combine jouer pour la division 1 de la Ligue nationale féminine du sud-est de Londres Seaward avec l’entraînement de Bloomsbury Football, et a célébré son 21e anniversaire à Lahore plus tôt cette semaine.

Yusuf a ajouté: “Zahmena ne réalise pas à quel point elle est bonne et va de mieux en mieux. Elle joue à un bon niveau avec un très bon club sous de grands entraîneurs avec de fortes valeurs. Zahmena est une autre joueuse pour qui tout est possible si elle peut continuer la trajectoire.”

Le pionnier Mushtaq décroche le prix du joueur en Grèce

Pendant ce temps, le footballeur anglo-pakistanais Aqsa Mushtaq a été nommé joueur le plus utile aux prix de l’Association panhellénique des joueurs de football professionnels.

Mushtaq, originaire de Bradford, a récemment rejoint Ergotelis, basé en Crète, après une première campagne impressionnante dans l’élite grecque avec Avantes Chalkida.

La joueuse de 24 ans est diplômée de l’Université Lenoir-Rhyne où elle a marqué 13 buts en 17 matches lors de sa dernière saison au collège basé en Caroline du Nord.

En 2019, Mushtaq a été nommée Joueuse de l’année de la Conférence de l’Atlantique Sud, l’aidant à déménager à Naples, où elle est devenue la première joueuse d’origine pakistanaise à rejoindre une équipe féminine évoluant dans la première division italienne.

Comment Sky essaie de faire changer les choses

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky Sports a annoncé un partenariat avec Sporting Equals pour soutenir l’ambition de l’association caritative d’offrir plus d’opportunités aux Sud-Asiatiques britanniques dans le football



La sous-représentation ethnique diversifiée est redevenue un sujet de discussion majeur dans le football féminin depuis que les Lionnes ont aligné un onze de départ entièrement blanc pour chaque match de leur superbe triomphe à l’Euro féminin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancienne attaquante de Liverpool Courtney Sweetman-Kirk affirme que le football féminin n’a pas beaucoup de modèles pour les jeunes filles d’horizons divers



Sports du ciel a reconnu et a commencé à prendre des mesures pour remédier au manque de diversité dans le football féminin en 2020 dans le cadre de son engagement de 30 millions de livres sterling pour lutter contre le racisme systémique et faire une différence dans les communautés à travers le Royaume-Uni.

Sports du ciel a travaillé avec des dizaines de joueurs actuels et anciens de diverses origines ethniques et a essayé de leur donner une plate-forme pour partager leurs histoires afin d’essayer de capturer l’imagination pour inspirer la prochaine génération de footballeuses.

Un certain nombre de joueuses d’élite et à potentiel d’élite et leurs familles ont également été soutenues par du mentorat et l’accès à des opportunités de développement hors du terrain.

Plus tôt cette année, Sky Sports s’est également associé à la plus grande organisation caritative pour l’égalité des courses sportives du pays, Sporting Equals, qui nous a vus soutenir la participation à travers le pays, notamment en concevant l’événement « Seeing Is Believing » pour le club sportif centenaire de l’ouest de Londres, Indian Gymkhana.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

