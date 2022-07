L’attaquante de West Brom Women, Mariam Mahmood, dit que le club a une place spéciale dans son cœur | Nouvelles du football

Mariam Mahmood dit qu’elle aime chaque minute à West Brom et dit que le club a une place spéciale dans son cœur.

Mahmood est un produit du West Bromwich Albion RTC (Regional Talent Club) et a cimenté sa place dans l’équipe première la saison dernière sous la tutelle de Jenny Sugarman, qui a pris les rênes du club à l’été 2021.

L’attaquant de 18 ans devient rapidement un favori des fans du club et a récemment figuré dans le lancement du kit de West Brom pour la nouvelle saison.

Et l’internationale des collèges d’Angleterre Mahmood insiste sur le fait qu’il y a encore beaucoup à venir d’elle.

“J’ai l’impression d’être ici depuis des lustres”, a déclaré Mahmood Sky Sports Nouvelles dans sa première interview avec une grande plateforme.

“Je suis ici depuis que je suis dans les U14 et je ne regrette rien d’être venu ici. C’était la première équipe d’académie où j’étais et je suis vraiment heureux ici.

“Ce club a définitivement une place spéciale dans mon cœur. Je me suis développé ici en tant que personne et joueur, et maintenant je suis dans la première équipe.

“Je veux juste continuer à m’améliorer et marquer encore plus de buts. Je veux être plus en forme, plus précis et je veux continuer à améliorer ma prise de décision, mais je pense que cela viendra aussi avec l’âge, car je suis encore assez Jeune.”

“Les filles sud-asiatiques peuvent être ce qu’elles veulent”

West Brom Women est revenue à l’action en pré-saison avant la nouvelle campagne, Mahmood revenant directement dans le rythme en marquant lors d’un match amical à huis clos contre Derby County plus tôt cette semaine.

Mahmood a joué 87 minutes lors de la victoire historique 2-0 contre Derby la saison dernière, qui était le premier match féminin de West Brom jamais organisé aux Hawthorns.

“Ça faisait du bien”, a admis Mahmood.

“C’est toujours agréable de gagner, en particulier contre les grandes équipes, mais l’opportunité de jouer aux Hawthorns a été une expérience incroyable. C’était vraiment agréable. Espérons que nous pourrons le faire à nouveau.”

Mahmood, qui est anglo-pakistanaise, a déclaré qu’elle aimait particulièrement faire la queue à The Hawthorns contre son compatriote footballeur d’origine sud-asiatique Kira Rai, qui joue pour Derby.

Image:

Roop Kaur a rencontré Kira Rai du comté de Derby lors de l’événement Seeing is Believing, conçu par Sky Sports et Sporting Equals pour le club de sport centenaire Indian Gymkhana (crédit : Dev Trehan)





Elle a ajouté: “J’espère que lorsque d’autres filles, en particulier des filles sud-asiatiques, nous ont vu jouer, cela leur a envoyé le message qu’elles peuvent faire ce qu’elles veulent et qu’elles peuvent être qui elles veulent être.

“C’est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je veux aider à inspirer les jeunes à venir jouer au football, et j’espère que certains d’entre eux auront un jour la chance de jouer dans un stade de football incroyable comme nous l’avons fait.”

Comment Sky essaie de faire changer les choses

Le manque flagrant de diversité ethnique dans l’élite du football féminin a été mis en évidence lors de l’Euro féminin, l’Angleterre alignant un onze de départ entièrement blanc lors de ses trois matchs de groupe pendant le tournoi.

Sports du ciel a reconnu et a commencé à prendre des mesures pour remédier au manque de diversité dans le football féminin en 2020 dans le cadre de son engagement de 30 millions de livres sterling pour lutter contre le racisme systémique et faire une différence dans les communautés à travers le Royaume-Uni.

Sports du ciel a travaillé avec des dizaines de joueurs actuels et anciens de diverses origines ethniques et a essayé de leur donner une plate-forme pour partager leurs histoires afin d’essayer de capturer l’imagination pour inspirer la prochaine génération de footballeuses.

Les talents ont été identifiés et signalés directement à la Football Association et aux clubs dans le cadre de Sky Sports’ engagement sans précédent envers les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, qui nous a également amenés à consacrer une section de notre site Web à la sensibilisation aux Sud-Asiatiques dans le jeu, et à créer un blog roulant dédié.

Un certain nombre de joueuses d’élite et à potentiel d’élite et leurs familles ont également été soutenues par du mentorat et l’accès à des opportunités de développement hors du terrain.

Plus tôt cette année, Sky Sports s’est également associé à la plus grande organisation caritative pour l’égalité des courses sportives du pays, Sporting Equals, qui nous a vus soutenir la participation à travers le pays, notamment en concevant l’événement « Seeing Is Believing » pour le club sportif centenaire de l’ouest de Londres, Indian Gymkhana.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de fonctionnalités et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et le blog Sud-Asiatiques dans le jeu et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.