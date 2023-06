L’attaquante de l’USWNT Catarina Macario rejoint Chelsea en transfert gratuit

L’attaquante américaine Catarina Macario a rejoint Chelsea avec un transfert gratuit depuis Lyon, a annoncé vendredi le club.

Macario, qui compte 17 sélections pour l’USWNT, arrive du côté de la Super League féminine pour un contrat de trois ans.

« Cat est l’un des joueurs offensifs les plus intelligents et les plus créatifs au monde », a déclaré la patronne de Chelsea, Emma Hayes. dans un rapport.

« Elle apporte beaucoup de flair, une expérience européenne et une mentalité de gagnante incroyable. Je pense que nos fans vont vraiment l’adorer. »

Macario ne jouera aucun rôle dans la Coupe du monde féminine 2023 cet été avec une rupture du ligament croisé antérieur qui l’a empêchée d’entrer pendant plus d’un an.

L’attaquante a connu une carrière universitaire exceptionnelle à Stamford avant de devenir professionnelle et de rejoindre les puissances du football féminin à Lyon en 2021.

Macario a depuis aidé le club à remporter à la fois le titre français et la Ligue des champions féminine.

« J’ai hâte de commencer ici », a déclaré Macario. « Je suis vraiment heureux de signer pour Chelsea et j’espère bien représenter le maillot au cours des prochaines années. »