L’attaquante américaine Mia Fishel en discussion pour rejoindre Chelsea Women: Sources

L’attaquante américaine Mia Fishel est en pourparlers pour rejoindre l’équipe anglaise de Chelsea, ont confirmé des sources informées de cette décision. L’athlétisme. L’une des sources a déclaré que les parties sont en train de finaliser les détails du contrat.

Point de presse mexicain AM a rapporté que Chelsea avait payé des frais de transfert de 260 000 $ pour Fishel. Voici ce que vous devez savoir :

Fishel a été sélectionné au premier tour du repêchage de la NWSL 2022 par l’Orlando Pride, mais a plutôt choisi d’aller aux Tigres en Liga MX Femenil.

A l’époque, Fishel dit à Goal.com le repêchage ne lui permettait pas suffisamment de contrôle sur sa carrière, et que « je pense que je mérite d’être dans un endroit où je serais appréciée et vue ».

Fishel a signé avec les Tigres en janvier 2022 et est rapidement devenu leur meilleur buteur tout au long de la saison 2022-23. Elle a remporté un championnat avec l’équipe l’année dernière, lors de l’Apertura 2022.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Qu’est-ce que cela signifie pour la liste de Chelsea?

Chelsea n’est pas étranger à dépenser des sommes relativement importantes dans le football féminin; ABC signalé en 2019 cet attaquant superstar Sam Kerr a signé à Chelsea un accord d’une valeur de plus de 400 000 $ / an, et en 2020 le club a payé plus de 300 000 $ pour les frais de transfert de Pernille Harder de Wolfsburg.

La signature de Fishel est intéressante dans une équipe remplie d’attaquants, dont Kerr, Fran Kirby et Lauren James. Kirby a subi une grave blessure au genou en mai qui a empêché toute considération pour l’alignement de l’Angleterre pour la Coupe du monde, et Catarina Macario revient toujours d’un ACL dont le calendrier l’a également exclue pour les États-Unis à la Coupe du monde. Macario est également plus un milieu de terrain, tandis que Fishel a été à peu près un 9 pour Tigres, avec la grande majorité de ses buts au centre et à l’intérieur de la surface. Cependant, cette zone devant le but est également celle où Kerr opère pour Chelsea, donc la concurrence pour une place de départ pourrait être assez rude.

Cependant, la domination de Fishel en Liga MX Femenil a clairement démontré qu’elle était prête à faire le saut vers un plus grand club depuis un certain temps, et compte tenu de ses ambitions claires pour l’équipe nationale américaine, jouer dans une ligue avec une plus grande portée avec et contre Kerr- et Harder- joueurs de niveau est un mouvement fort pour obtenir plus sur le radar de l’équipe nationale.

Est-ce une mauvaise nouvelle pour Tigres ?

Dans le sens où ils perdent un si gros buteur, Tigres ressentira la perte de Fishel. Mais en combinaison avec leur précédent transfert d’Uchenna Kanu au Racing Louisville pour des frais de transfert de 150 000 $, le club semble continuer à se positionner comme un moteur dans le jeu mondial des transferts féminins. Des joueurs solides comme Kanu et Fishel aident les Tigres à remporter des championnats, et les Tigres obtiennent finalement une belle augmentation des frais de transfert éventuels avec leurs joueurs vainqueurs du championnat.

(Photo: Azael Rodriguez / Getty Images)