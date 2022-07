L’attaquante allemande Alexandra Popp “fière” d’avoir battu un record en Euro

Alexandra Popp a raté les deux derniers Championnats d’Europe féminins en raison de blessures, mais la capitaine allemande a plus que rattrapé son retard avec six buts dans cette édition après un doublé lors de la victoire en demi-finale de mercredi contre la France.

L’Allemagne, huit fois championne, a battu la France 2-1 avec Popp marquant le premier match en première mi-temps et le vainqueur en seconde pour réserver une place à la finale de dimanche à Wembley contre les hôtes anglais (regarder en direct sur ESPN à midi HE).

Popp dispute ses premiers Euros à l’âge de 31 ans, mais elle donne l’exemple en marquant près de la moitié des buts de l’Allemagne lors du tournoi, le reste de ses coéquipières en marquant sept.

“Je dois admettre que je suis plus émotif qu’avant parce que je sais comment j’en suis arrivé là. Être ici, avoir l’opportunité de jouer et être en pleine forme à ce stade me rend très fier”, a déclaré Popp aux journalistes.

“Mais je dois aussi dire un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé – le personnel médical de mon club, les entraîneurs au niveau du club et ici. Ils ont continué à croire en moi et ils m’ont donné l’opportunité d’être ici.

“Je suis devenu très dangereux maintenant, comme par le passé. Ce n’était plus le cas depuis un bon moment parce que j’étais blessé.”

Alexandra Popp célèbre après avoir marqué un but pour l’Allemagne à l’Euro féminin lors d’une victoire contre la France. Getty Images

Popp a raté sa chance de remporter le titre avec l’Allemagne en 2013 lorsqu’elle a subi une blessure au ligament de la cheville pour aider Wolfsburg à remporter le triplé en 2012-13, ratant ainsi l’Euro.

Une blessure au genou en 2017 lui a encore fait manquer l’Euro et une autre blessure l’année dernière aurait signifié une troisième édition sans tournoi continental pour Popp si elle n’avait pas été reportée à 2022 en raison de la pandémie de COVID-19.

Un test COVID positif le mois dernier n’a pas non plus dissuadé l’attaquante car elle a mis tous ses problèmes derrière elle pour marquer à chaque match jusqu’à présent – ​​un record du tournoi.

Dimanche, elle se battra non seulement pour le titre, mais aussi pour le Soulier d’or. Les deux buts de Popp contre la France l’ont vue rejoindre l’Anglaise Beth Mead en tête du classement des buteurs du tournoi, mais pour Popp, tout tourne autour de l’équipe.

“Si je n’obtiens pas ces passes, je ne marque pas. Cela me rend heureux quand ils me créent des occasions de marquer”, a déclaré Popp, louant l’esprit de l’équipe comme le meilleur qu’elle ait vu en une décennie. “Ce n’est pas mon objectif principal de gagner le Soulier d’or, l’objectif principal est de gagner l’Euro.”