L’attaquant vedette des Canucks de Vancouver JT Miller signe un contrat de 56 millions de dollars américains sur sept ans – Kelowna Capital News

Les Canucks de Vancouver ont mis la main sur un élément majeur en signant l’attaquant JT Miller pour un contrat de sept ans.

Le club a annoncé le contrat de 56 millions de dollars sur les réseaux sociaux vendredi après-midi, mettant fin aux spéculations sur l’avenir du joueur de 29 ans.

Miller a été le meilleur marqueur de Vancouver la saison dernière avec 99 points (32 buts, 67 passes) en 80 matchs.

“Sa production la saison dernière parle d’elle-même et son dynamisme compétitif fournit une norme que nos joueurs peuvent admirer. Il continuera d’être un élément clé de cette équipe pour les années à venir. – Directeur général Patrik Allvin sur JT Miller — Vancouver #Canucks (@Canucks) 2 septembre 2022

Il devait devenir agent libre sans restriction à la fin de la saison 2022-23.

Les Canucks ont acquis Miller du Lightning de Tampa Bay lors du repêchage 2019 de la LNH en retour du gardien Marek Mazanec, un choix de troisième ronde lors du repêchage 2019 et un choix conditionnel de première ronde lors du repêchage 2020.

Repêché 15e au total par les New York en 2011, le natif de 6 pieds 1 pouce et 218 livres d’East Palestine, Ohio, a partagé 11 saisons entre les Rangers, Lightning et Canucks, amassant 454 points (169 buts, 285 passes) à travers 637 matchs de saison régulière.

La Presse Canadienne

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

CanucksNHL