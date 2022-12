L’attaquant sud-coréen Cho Gue-sung devient le cœur d’Internet alors que la popularité augmente

Le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Corée du Sud et le Ghana a entraîné une augmentation inattendue de la popularité de Cho Gue-sung de la Corée du Sud. Le jeune homme de 24 ans a réussi à voler la vedette grâce à sa beauté et est soudainement devenu un coup de cœur sur Internet. C’est sa première Coupe du Monde de la FIFA, Cho Gue-sung joue le poste d’attaquant pour l’équipe nationale sud-coréenne et Jeonbuk Hyundai Motors. Un rapport récent du New York Times a affirmé que le joueur de football avait dû éteindre son téléphone parce qu’il recevait trop de demandes en mariage. Au début de la #FIFAWorldCup, il comptait environ 20 000 abonnés Instagram, au moment d’écrire ces lignes, il compte 2,1 millions d’abonnés.

Plusieurs personnes qui ne connaissaient pas son nom ont commencé à l’appeler “Joueur n°9”, entièrement en se basant sur son numéro de maillot. Plusieurs personnes sur Twitter ont également parlé de la même chose. Regarde:

Pendant ce temps, la Corée du Sud affronte désormais le Portugal et doit les battre pour obtenir quatre points. Leur sort dépend alors de la victoire ou non de l’Uruguay sur le Ghana, plus la différence de buts. Une victoire de l’Uruguay les mettra à égalité de points avec la Corée du Sud. Une défaite contre le Portugal éliminera la Corée du Sud de la coupe du monde.

