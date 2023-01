L’attaquant raté de Liverpool, Darwin Nunez, raillé par une chaîne de pizzas après la défaite de Brentford

Darwin Nunez a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers temps – et lundi, le Liverpool en difficulté (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’avant-centre est même venu chercher un bâton de *vérifie les notes* Domino’s Pizza.

Suite à la défaite 3-1 des Reds à Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) – leur cinquième défaite en championnat de la saison déjà – la chaîne de restauration rapide populaire a pris une fouille quelque peu dure à Nunez, qui a eu un effort lié au but effacé de la ligne et a été signalé hors-jeu quand il a finalement trouvé le filet.

L’Uruguayen n’a marqué dans aucune compétition depuis un doublé contre Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) juste avant la Coupe du monde (où il n’a pas non plus réussi à marquer); il a fait un blanc lors de cinq de ses six dernières apparitions en Premier League.

Désolé si nous avons manqué des commandes ce soir, nous venons de faire commencer ce gars

Et les statistiques ne manqueront pas de donner à réfléchir au joueur de 23 ans: aucun joueur de Premier League n’a raté plus de grandes chances que ses 15 (sur 19) ce trimestre.

Le fait que Nunez ait eu autant d’occasions de buts nettes (seuls Erling Haaland et Ivan Toney en ont eu plus) montre qu’il se place régulièrement dans les bonnes positions – mais sa finition a trop souvent été douloureusement inutile.

Étant donné qu’il a coûté un record de club de 85 millions de livres sterling lorsqu’il a rejoint Benfica (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’été dernier, Liverpool voudra voir un produit final bien amélioré et rapide.

En effet, Jurgen Klopp a critiqué la “technique de tir” de Nunez (s’ouvre dans un nouvel onglet) alors que sa sécheresse de but se poursuivait.