L’attaquant présumé de Paul Pelosi, David DePape, pourrait être expulsé

David Wayne DePape, 42 ans, qui est accusé d’avoir pénétré par effraction dans la maison de San Francisco de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et d’avoir frappé son mari à la tête avec un marteau, porte son bras en écharpe devant la juge de la Cour supérieure de San Francisco, Diane Northway, aux tribunaux pénaux de San Francisco, Californie, 1er novembre 2022 dans ce croquis de la salle d’audience.

L’homme accusé d’avoir pénétré par effraction dans la maison de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’avoir attaqué son mari avec un marteau pourrait être expulsé des États-Unis après sa libération, a annoncé jeudi le département de la Sécurité intérieure.

L’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis, ou ICE, a déposé un “retenu d’immigration” sur un ressortissant canadien de 42 ans, David DePape, a déclaré le DHS à CNBC dans un communiqué.

Le détenu demande à la prison du comté de San Francisco d’informer l’ICE avant que DePape n’ait fini de purger sa peine afin que les agents d’immigration puissent le prendre en charge. L’ICE place des détenus de l’immigration sur les personnes arrêtées qu’il pense pouvoir expulser en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité.

Les dossiers montrent que DePape est entré aux États-Unis par le point d’entrée de San Ysidro à la frontière sud en 2008 en tant que visiteur temporaire, classé comme un B-2ont déclaré des responsables.

Les visiteurs canadiens qui entrent aux États-Unis pour affaires ou pour le plaisir ne sont généralement admis que pour six mois, ont déclaré des responsables.

DePape, lors de sa première comparution devant le tribunal mardi, a plaidé non coupable de nombreuses accusations, dont une tentative de meurtre. Il est actuellement détenu sans caution, sa prochaine audience étant fixée à vendredi, a déclaré son défenseur public.

Le ministère de la Justice a également accusé DePape de deux crimes fédéraux : tentative d’enlèvement d’un fonctionnaire fédéral et agression d’un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire américain avec l’intention de riposter contre le fonctionnaire, selon sa plainte pénale.

Les documents d’accusation fédéraux allèguent que DePape est entré par effraction dans la résidence de Pelosis à San Francisco tôt vendredi dernier, confrontant Paul Pelosi, 82 ans, dans sa chambre et déclarant “qu’il cherchait Nancy”.

Le président de la Chambre démocrate était à Washington, DC, à l’époque. Paul Pelosi a réussi à appeler le 9-1-1, et lorsque les agents sont arrivés, DePape l’a frappé à la tête avec le marteau, ont indiqué les autorités.

DePape lui-même a déclaré plus tard à la police qu’il considérait le président de la Chambre comme le “‘chef de file’ des mensonges racontés par le Parti démocrate”, selon un affidavit fédéral. Il a dit qu’il voulait la retenir en otage et lui parler, et que si elle mentait, il lui briserait les rotules, selon le document.

DePape est arrivé à la maison de San Francisco avec des attaches zippées, du ruban adhésif, de la corde et au moins un marteau, selon l’affidavit.

Dans un dossier déposé devant le tribunal mardi soir, le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins, a déclaré que DePape avait déclaré à la police qu’il était en “mission suicide” et avait l’intention de cibler d’autres politiciens californiens et fédéraux.

Paul Pelosi se remet à l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne.