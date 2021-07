L’attaquant mexicain Raul Jimenez fait revenir les Wolves après une fracture du crâne

Raul Jimenez photographié avant son retour au jeu pour les Wolves. Photo de Jack Thomas – WWFC/Wolves via Getty Images

L’international mexicain Raul Jimenez est revenu à l’action pour Wolverhampton Wanderers près de huit mois après avoir subi une fracture du crâne lors d’un match de Premier League.

Jimenez a subi un long traitement sur le terrain après le choc des têtes avec le défenseur d’Arsenal David Luiz alors qu’il contestait un corner à la cinquième minute de la victoire 2-1 en novembre dernier.

Il était immobile au sol après l’incident et il y avait des inquiétudes après que le Mexicain ait été expulsé du terrain et emmené à l’hôpital après plus de 10 minutes de traitement sur le terrain.

Il a été opéré avant de rentrer chez lui début décembre mais n’a pas rejoué lors de la campagne 2020-21.

Le joueur de 30 ans est devenu un favori du public à Molineux et a marqué 34 buts en Premier League depuis qu’il a rejoint le club à l’été 2018.

Le match amical de pré-saison contre Crewe Alexandra est également le premier match du nouveau manager Bruno Lage.