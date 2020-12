Joao Maleck a été libéré après avoir purgé moins de la moitié de sa peine. Photo de Gualter Fatia / Getty Images

L’attaquant mexicain Joao Maleck a été libéré sur parole après avoir passé 18 mois en prison pour un accident de voiture qui a entraîné la mort d’un couple de jeunes mariés.

Maleck, 21 ans, a été condamné en octobre par un tribunal mexicain à trois ans et huit mois de prison pour double homicide.

Il a été libéré après avoir purgé moins de la moitié de sa peine et déposé une caution de 151 121 $.

« La première chose que je veux faire est de présenter des excuses publiques aux familles des personnes touchées », a déclaré Maleck après sa libération.

«Je suis venu en étant Joao Maleck et je quitte le fait d’être un être humain différent. J’ai beaucoup appris à l’intérieur. Je suis très repentant et j’ai une plus grande responsabilité avec la société. Dieu m’a donné une deuxième opportunité.

Maleck était prêté à Séville Atletico lorsque l’accident s’est produit le 23 juin 2019.

Il roulait au-dessus de la limite de vitesse à Guadalajara, au Mexique et était sous l’influence de l’alcool lorsque son véhicule a heurté la voiture des victimes.

Maleck est le fils de l’ancien joueur Jean-Claude Maleck, qui a joué à Tecos UAG et à San Luis dans la ligue mexicaine dans les années 1990.

Joao, considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus talentueux du pays, est inscrit dans les livres de l’équipe de première division mexicaine Santos Laguna.

Son contrat, qui court jusqu’en juin 2021, est suspendu mais Maleck a hâte de reprendre sa carrière de joueur.

« Mon contrat est toujours valide », a-t-il déclaré. « J’ai un engagement envers Santos mais nous verrons. J’ai quelque chose [offers] mais il reste encore des détails à régler. A partir de demain, je vais commencer à m’entraîner. «