L’attaquant Joao Maleck reprendra sa carrière de joueur au club mexicain de deuxième division Deportivo Cafessa moins de deux mois après sa libération conditionnelle.

Maleck, 21 ans, a passé 18 mois derrière les barreaux pour un accident de voiture qui a entraîné la mort d’un couple de jeunes mariés.

Il a été libéré le 16 décembre après avoir purgé moins de la moitié de sa peine et déposé une caution de 151 121 $.

Maleck a maintenant rejoint Cafessa en prêt de Santos de Liga MX pour six mois.

« Nous sommes parvenus à un accord avec le Club Santos pour que Joao Maleck rejoigne notre équipe pour la seconde période [of the campaign] et atteindre nos objectifs de passer de la Liga Premier à la Liga Expansion », a déclaré le vice-président du Deportivo Cafessa, Hector Reynoso, lors d’une conférence de presse.

« Il est important d’avoir quelqu’un de sa qualité. »

Reynoso a ajouté que l’arrivée de Maleck était un « sujet délicat » mais le club a justifié sa signature.

« Chez CAFESSA Jalisco, nous pensons que tous nos jeunes méritent des opportunités de trouver une meilleure destination, et le football est une merveilleuse opportunité qui transforme la vie de ceux d’entre nous qui en font partie », a déclaré un communiqué du club.

« Nous savons que la vie peut nous confronter à des situations qui nous marquent à jamais, mais s’il y a une possibilité de travailler sur nos actions futures, nous devons relever le défi de le faire et montrer notre meilleure version en tant que peuple. »

Au moment de l’accident du 23 juin 2019, Maleck dépassait la limite de vitesse à Guadalajara, au Mexique, et était sous l’influence de l’alcool lorsque son véhicule a heurté la voiture des victimes.

« Nous avons tous commis des erreurs », a déclaré l’agent de Maleck Pavel Pardo. « Nous nous engageons tous à lui apporter notre soutien. Il est fort mentalement et se concentre sur son travail. »

Maleck, qui avait fait plusieurs apparitions dans les équipes de jeunes mexicaines, est le fils de l’ancien joueur Jean-Claude Maleck, qui a joué à Tecos UAG et à San Luis dans la ligue mexicaine dans les années 1990.