L’attaquant indien Sukhjeet Singh est survolté avant la Coupe du monde de hockey

L’Inde est sur le point d’ouvrir sa campagne lors de la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023 contre l’Espagne le 13 janvier. Alors qu’il ne reste que quelques jours avant le début du plus grand tournoi de hockey, l’attaquant Sukhjeet Singh a franchement parlé de l’ambiance au camp d’équipe.

L’Inde est arrivée à Rourkela le 27 décembre 2022 et s’est entraînée dur au nouveau « joyau » du hockey, le stade de hockey Birsa Munda au cours de la semaine dernière pour se préparer à la compétition la plus prestigieuse du hockey. Sukhjeet, qui participera à sa toute première Coupe du monde, a exprimé sa gratitude à l’entraîneur-chef de l’équipe indienne de hockey masculin, Graham Reid, pour son soutien constant.

«Je suis extrêmement ravi et reconnaissant envers l’entraîneur-chef Graham Reid qui m’a donné cette opportunité de faire partie de l’équipe, après avoir vu mes performances au cours de la dernière année. Je suis vraiment ravi de jouer car non seulement c’est la plus grande scène du sport, mais la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha Bhubaneswar-Rourkela 2023 se joue également sur notre terrain. C’est toujours vraiment excitant de jouer au hockey devant des fans indiens”, a déclaré Sukhjeet.

Sukhjeet, a fait ses débuts en équipe senior en février 2022, lors de la rencontre de la FIH Men’s Hockey Pro League 2021/22 contre l’Espagne, et a marqué un but dans le match. Depuis lors, il a remporté 16 sélections pour l’Inde et a marqué quatre buts pour la nation. Sukhjeet s’est ouvert sur les liens entre tous les joueurs de l’équipe et a déclaré que tout le monde était ravi de son match d’ouverture contre l’Espagne.

« Il y a un véritable esprit d’équipe entre tout le monde dans le camp. Nous sommes tous vraiment motivés pour lancer le bal lors de notre premier match contre l’Espagne. Tout le monde se sent positif et se soutient mutuellement. Il y a un vrai sentiment d’unité qui est excitant à voir”, a-t-il déclaré.

«Nous avons entendu dire que les billets à Rourkela sont tous vendus, nous savons donc que le stade sera plein à craquer. Donc, ça fait aussi du bien de voir l’enthousiasme des fans”, a ajouté Sukhjeet.

L’Inde est placée dans la poule D contre l’Espagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, et Sukhjeet pense que même si les oppositions sont difficiles, le fait d’avoir affronté les trois équipes au cours de la dernière année aidera l’Inde à se préparer aux défis.

“Dans notre pool, nous avons l’Espagne, l’Angleterre et le Pays de Galles. Nous avons joué contre l’Espagne et l’Angleterre en Pro League l’année dernière. Nous avons également affronté le Pays de Galles aux Jeux du Commonwealth 2022. Nous allons donc revenir sur ces performances et sélectionner les points positifs et négatifs pour nous préparer en conséquence”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les séances d’entraînement de l’équipe à Rourkela sous la direction de l’entraîneur Graham Reid, Sukhjeet n’a donné aucun détail, mais il a déclaré que l’équipe se concentrait sur le renforcement de certains domaines où elle avait eu du mal lors de la série de tests de cinq matchs contre l’Australie. a eu lieu entre novembre et décembre.

“Nous avons disputé une série de tests de cinq matchs contre l’Australie. Bien que de nombreux points positifs soient ressortis de la tournée, il restait encore quelques domaines dans lesquels nous pensions pouvoir nous améliorer. Donc, nous travaillons sur ces domaines dans la formation”, a-t-il déclaré.

Sukhjeet a également félicité Harmanpreet Singh, qui sera le capitaine de l’équipe indienne dans le tournoi, affirmant qu’il sera un joueur clé pour l’équipe.

“Harmanpreet Singh est l’un des meilleurs dragflickers au monde en ce moment et nous sommes heureux qu’il soit le capitaine de notre équipe. Nous sommes tous convaincus qu’il nous dirigera bien et nous le soutiendrons complètement tout au long du tournoi”, a-t-il signé.

