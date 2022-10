L’attaquant Gonzalo Higuain prendra sa retraite à la fin de la saison de football de la Major League américaine

L’attaquant de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain, a annoncé qu’il prendrait sa retraite du football professionnel à la fin de la saison actuelle de la Major League Soccer (MLS) américaine.

Le joueur de 34 ans disputera au moins deux autres matchs de saison régulière et les séries éliminatoires, qui doivent se dérouler jusqu’en novembre.

“Après la plus belle carrière que j’aurais pu avoir, je sens que le football m’a beaucoup apporté”, a déclaré Higuain aux journalistes lundi. “Un grand merci à ceux qui ont toujours cru en moi … le moment est venu de dire au revoir.”

Après un mauvais début de campagne MLS 2022, Higuain a marqué 10 buts lors de ses 11 dernières sorties, portant son total en championnat à 14 en 26 matchs, rapporte Xinhua.

Higuain, qui a été sélectionné 75 fois et a marqué 31 buts pour l’Argentine, a exprimé l’espoir que l’annonce fournirait une motivation supplémentaire au club basé en Floride pour remporter son premier titre MLS.

“Je pense que le meilleur cadeau que je puisse offrir à mes coéquipiers est de pouvoir prendre ma retraite en tant que champion avec eux parce qu’ils ont été là avec moi, ils m’ont vu pendant mes bas cette année et ils m’ont aidé tout au long ce chemin », a-t-il déclaré. “Pas seulement les joueurs, mais le personnel de physiothérapie, mon frère, ma famille et c’est aussi pour eux tous.”

“Je veux prendre ma retraite ici en tant que champion, comme si je méritais de prendre ma retraite et ce serait un rêve très spécial. Je sais qu’il reste deux matches et nous espérons vraiment que les supporters viendront au stade et rempliront le stade car c’est très important pour nous. Et puis une fois arrivés aux séries éliminatoires, l’histoire est différente et mon rêve est de prendre ma retraite en tant que champion avec tous mes coéquipiers.

Higuain a également joué pour River Plate, le Real Madrid, Naples, la Juventus, l’AC Milan et Chelsea au cours d’une carrière senior de 17 ans.

