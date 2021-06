L’attaquant gallois Moore a failli abandonner en 2019, il marque maintenant à l’Euro 2020

L’attaquant gallois Kieffer Moore n’a que 28 ans mais a déjà vécu de nombreuses vies. Il a déjà travaillé comme sauveteur tout en jouant pour Truro City en 2012; puis, il y a deux ans, a failli prendre sa retraite après s’être fracturé le crâne après avoir perdu connaissance pendant huit minutes alors qu’il jouait pour Barnsley. Maintenant, il marque des buts dans un tournoi international majeur pour son pays.

Le Pays de Galles a été confortablement dominé lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse à Bakou, mais le but de la tête de Moore en seconde période – combiné avec un gardien de but stellaire de Danny Ward – les a vus égaliser après le but de Breel Embolo peu après la mi-temps pour sauver un nul 1-1.

L’attaquant de Cardiff City doit être habitué à la sérendipité maintenant. Debout à 6 pieds 5 pouces, il est bien plus qu’un simple homme cible. Le qualifier d’exutoire pour le football « frappez et espérer » serait un mauvais service à son talent, étant donné qu’il a marqué 20 fois en championnat cette saison.

Mais lorsqu’il a affronté le défenseur suisse Kevin Mbabu en première mi-temps, pour voir un filet de rouge sur son front, il aurait été pardonné d’avoir repensé à cette nuit de février 2019. Une collision avec Gabriel Zukuani de Gillingham alors qu’il contestait un high balle l’a laissé avec un os temporal fracturé et du sang coulait de son oreille. Les médecins lui ont mentionné que la retraite pourrait être le résultat de sa blessure brutale, mais seulement quatre mois plus tard, il est revenu pour terminer la saison à Barnsley.

Un samedi après-midi torride en Azerbaïdjan, Moore a de nouveau été ensanglanté mais est resté sur le terrain, bandé mais sans se laisser décourager, et a fini par être le héros du pays de Galles. Lorsque l’équipe a finalement exploité ses atouts à la 74e minute, il a bondi. Un corner court et soigné a vu Joe Morrell lâcher le ballon sur la tête de Moore pour que l’attaquant donne une tête au gardien Yann Sommer.

Moore s’est effondré de ce côté. Le manager gallois Rob Page, qui a succédé à Ryan Giggs par intérim en novembre 2020, avait privilégié une fausse formation n°9. Page a mis sa propre empreinte de ce côté, mais la forme de Moore a provoqué une refonte, le Pays de Galles s’alignant dans un 4-2-3-1 contre les Suisses avec lui comme avant-centre traditionnel.

« Il a été formidable au niveau international et au niveau des clubs – il représente une menace, son jeu de liaison est très bon et c’est un coureur volontaire et quand vous avez ces attributs en tant qu’avant-centre, il mérite amplement son but », a déclaré Page par la suite. Moore a été protégé par Page dans la préparation de l’Euro 2020 avec son temps de jeu réduit au minimum lors des échauffements – il en avait déjà fait assez pour prouver son cas au patron.

« C’était difficile », a déclaré Moore par la suite. « Mais, je ne vais pas mentir, c’est une grande occasion et j’en ai adoré chaque seconde. » Le but de Moore en deuxième mi-temps a été l’un des brefs cas où le Pays de Galles a cliqué. Pendant une si grande partie du match, ils ont été incapables de garder la possession, et encore moins de se tailler des chances nettes. L’ailier de Man United, Daniel James, était leur meilleur exutoire sur la gauche, tandis que le capitaine Gareth Bale n’a pas pu entrer dans le match et a eu la deuxième touche de tous les joueurs gallois en première mi-temps.

Le Pays de Galles n’a tout simplement pas su exploiter ses atouts : trop souvent, les passes étaient interceptées ou imprécises. Ils doivent corriger ces erreurs et trouver un moyen de faire participer davantage Bale au match s’ils veulent reproduire leur demi-finale à l’Euro 2016. Mais c’est une équipe totalement différente de celle d’il y a cinq ans. Cette course en 2016 les a vus émerger de la nature sauvage et devenir une quantité connue dans le football européen, plutôt que les outsiders courageux que nous avons appris à aimer. Moore sera également un homme surveillé maintenant avec la Turquie et l’Italie à l’affût.

Kieffer Moore a été le héros du Pays de Galles pour remporter un point précieux. AP Photo/Darko Vojinovic

Pourtant, la Suisse se demandera comment elle n’a pas gagné ce match puisqu’elle a réussi 18 tirs au total et 72% de possession en première mi-temps. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach, Embolo, a marqué une tête sur corner juste après la mi-temps pour donner à l’équipe de Vladimir Petkovic une avance méritée et, bien que Moore ait eu une tête bien sauvée par Sommer en première mi-temps, la Suisse s’est taillé les chances les plus prometteuses tout au long du match. Haris Seferovic a tiré par dessus, tandis qu’Embolo a créé une belle opportunité avec Mbabu et s’est dirigé lui-même à bout portant vers la barre.

Mais la décision de Petkovic de retirer le créateur du milieu de terrain Xherdan Shaqiri a laissé par inadvertance le Pays de Galles prendre pied, ou au moins prendre pied. La Suisse avait superbement appuyé tout au long, mais a chuté plus profondément avec le remplaçant Denis Zakaria amené au milieu de terrain.

Ils ont également été contrecarrés par une excellente performance du gardien gallois Ward, qui a disputé un match de championnat pour la dernière fois en 2017. Le joueur de 27 ans a été derrière Kasper Schmeichel à Leicester, mais profite de la politique de Page de reprendre la forme dans des postes clés, ayant impressionné contre la France dans leur match de préparation. Ward n’a laissé tomber personne en Azerbaïdjan, réalisant deux arrêts époustouflants contre Embolo et Fabian Schar en première mi-temps. « C’est mon travail », a-t-il dit d’une manière merveilleuse et discrète par la suite.

Le Pays de Galles a également dû s’appuyer sur ce que Page a appelé « Lady Luck » dans les dernières étapes lorsque la frappe de Mario Gavranovic a été, à juste titre, exclue pour hors-jeu via VAR.

Mais le Pays de Galles aura besoin de plus que de la chance s’il veut imiter ses succès d’il y a cinq ans. La Turquie, portée par ce qui devrait être environ 25 000 fans à Bakou, cherchera à rebondir après sa défaite contre l’Italie vendredi, tandis que le Azzurri espère consolider son statut de favori du tournoi après sa victoire 3-0 en soirée d’ouverture.

Le Pays de Galles manquait de cohésion ici, mais pas un manque d’effort. Page considérera cela comme un pas en avant positif dans leurs espoirs de se qualifier pour les KO et a déclaré par la suite: « Cela ressemble à une victoire dans les vestiaires – c’est le début que nous recherchions. »

Environ 500 supporters gallois se sont rendus en Azerbaïdjan, malgré l’avis contraire du gouvernement. Le Pays de Galles a surfé sur la vague de soutien en 2016 et, alors qu’il y avait des briques plus disparates de chemises rouges dans le vaste stade olympique de Bakou, on pouvait entendre Poule Wlad Fy Nhadau et d’autres hymnes qui s’infiltrent pour rappeler des souvenirs de 2016.

À l’époque, Moore venait de terminer une saison avec Forest Green Rovers et regardait l’incroyable course du Pays de Galles depuis son domicile, se remettant d’une rupture d’appendice. Cinq ans plus tard, il est le héros gallois et, quoi qu’il arrive lors des prochains matchs, il a gravé un autre chapitre dans sa remarquable histoire d’outsider.