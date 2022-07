L’attaquant fidjien Roy Krishna a signé pour le Bengaluru FC

Le Bengaluru FC a ajouté plus de puissance de feu à sa ligne de front en acquérant les services de l’attaquant international fidjien Roy Krishna, a annoncé le club lundi.

L’attaquant de 34 ans, capitaine des Fidji et qui compte le plus de buts et d’apparitions pour son pays, a déjà évolué pour l’ATK FC et l’ATK Mohun Bagan dans la Hero Indian Super League (ISL).

“Je suis vraiment ravi de rejoindre le Bengaluru FC. J’ai eu des conversations avec l’entraîneur (Simon Grayson) quand j’étais au début des négociations et il m’a vraiment convaincu que j’aurais un impact au club. J’ai toujours admiré la façon dont Bengaluru a joué et s’est organisé au fil des années où j’ai joué en Inde », a déclaré Krishna après l’achèvement des formalités de son contrat.

“Lorsque nous avons joué contre le Bengaluru FC, ils ont toujours été un adversaire coriace et nous savions que ce ne serait pas une promenade de santé. Nous avions une stratégie différente en affrontant BFC. Dès le départ, j’ai eu une bonne impression du club, mais il a fallu du temps pour finaliser le déménagement car j’ai dû prendre en compte ma famille. Je suis vraiment satisfait de la façon dont les choses ont bien fonctionné jusqu’à présent, et je suis heureux de ne pas avoir à me soucier d’affronter le Bengaluru FC en tant qu’adversaire, et de pouvoir faire partie de l’héritage du BFC », a ajouté Krishna.

Au cours de ses trois saisons dans la Hero Indian Super League (ISL), Krishna a 36 buts et 18 passes décisives et a été co-meilleur buteur de la Ligue à deux reprises; en 2019-2020 avec 15 buts alors qu’ATK a soulevé le trophée ISL et en 2020-21 avec 14 buts, alors qu’ATK Mohun Bagan a atteint la finale.

Krishna, qui est ambassadeur de la Confédération océanienne de football, a représenté les Fidji aux niveaux U20 et U23, avant de faire ses débuts dans l’équipe nationale senior aux Jeux du Pacifique Sud de 2007. Son premier but contre le Mexique aux Jeux olympiques de Rio 2016 est le premier et unique but des Fidji aux Jeux olympiques. Avec 31 buts en 45 apparitions, Krishna est en tête du classement des buts et des apparitions pour son pays.

“Krishna est une grande signature pour le club de football et je suis ravi que nous ayons fait. Roy a prouvé au fil des années à quel point il était un footballeur et un buteur fantastique, et son expérience et son savoir-faire de la Super League indienne se révéleront également un gros plus pour nous. Je suis certain que les jeunes joueurs de notre équipe pourront apprendre beaucoup en travaillant avec lui et Sunil sur et en dehors du terrain », a déclaré l’entraîneur-chef du Bengaluru FC, Simon Grayson.

Krishna est la sixième signature des Blues de la saison, après les arrivées de Javi Hernandez, Prabir Das, Faisal Ali, Amrit Gope et Hira Mondal.

