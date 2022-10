L’attaquant espagnol Gerard Moreno incertain pour la Coupe du monde de football après une blessure aux ischio-jambiers

L’attaquant international espagnol de Villarreal, Gerard Moreno, risque de manquer une place dans l’équipe pour la finale de la Coupe du monde après avoir subi une rechute de sa blessure aux ischio-jambiers.

Moreno n’a pas joué depuis le 11 septembre et a raté les récents matches de l’UEFA Nations League en Espagne en raison de sa blessure, mais il était de retour à l’entraînement lundi lorsqu’il s’est arrêté avec une rechute du problème, selon les journaux sportifs El Mundo Deportivo et Diario AS. signalé.

La rechute signifie que Moreno sera inactif pendant au moins trois à quatre semaines (et peut-être plus), ce qui lui laisse très peu de temps pour prouver son aptitude à l’entraîneur Luis Enrique avant la date limite pour nommer l’équipe le 13 novembre.

Même si Moreno revient à l’action avant la Coupe du monde, Enrique, qui a déclaré lors de la récente pause internationale qu’il donnerait à l’attaquant toutes les chances de prouver sa forme physique, pourrait commencer à avoir des doutes quant à la prise du joueur de 30 ans, qui n’a que a disputé 17 matches de championnat la saison dernière pour avoir été affecté par des problèmes récurrents aux ischio-jambiers, rapporte Xinhua.

L’Espagne attend également de voir si Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad se rétablira à temps pour la Coupe du monde après avoir subi une blessure au ligament croisé du genou qui l’a écarté depuis mars.

De plus, Dani Olmo devrait également être absent jusqu’à la seconde moitié d’octobre avec un problème de ligament du genou.

