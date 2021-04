L’attaquant écossais quitte le football pour des railleries sur la santé mentale

La Scottish Football Association enquête sur l’incident. Photo de John Walton – PA Images via Getty Images

L’attaquant d’Albion Rovers, David Cox, a annoncé qu’il avait quitté le football après avoir déclaré avoir été agressé verbalement par un joueur de l’opposition au sujet de ses problèmes de santé mentale.

Le joueur de 32 ans, qui était sur le banc pour le match de la Ligue écossaise 2 contre Stenhousemuir, a quitté le stade à la mi-temps après s’être dit raillé de ses précédentes tentatives de suicide.

Cox a déjà parlé publiquement de son combat contre la dépression et des abus qu’il a subis dans le football.

« La deuxième mi-temps débute à peine Albion Rovers-Stenhousemuir et moi avons quitté le stade. Je ne jouais pas ce soir, j’étais sur le banc », a-t-il déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

« Un des garçons de l’équipe de Stenny, nous avions un peu de va-et-vient et ils ont essayé ma santé mentale. M’a dit que j’aurais dû le faire correctement la première fois.

«Certaines personnes ne pensent peut-être pas que c’est un gros problème, mais j’en ai marre de l’écouter. Je ne suis pas assez payé pour ça.

«S’ils m’avaient mis sur le parc, j’aurais probablement brisé les jambes du garçon délibérément. J’ai essayé d’en parler aux arbitres, mais ils ne voulaient pas savoir parce qu’ils ne l’avaient pas entendu.

« Donc je vais faire quelque chose à ce sujet et pour moi c’est quitter le jeu. J’en ai fini avec ça. Soit je continue à jouer et je vais battre quelqu’un sur le parc, ce qui n’est pas bon et entraînera moi étant le mauvais. «

Nous sommes aux côtés de David Cox. L’incident impardonnable survenu lors du match de ce soir ne doit pas être minimisé. David, vous avez tout chez Albion Rovers et le soutien inconditionnel du football écossais. #MentalHealthMatters – Albion Rovers FC (@albionrovers) 29 avril 2021

L’incident a été signalé à l’Association écossaise de football et Stenhousemuir a également ouvert sa propre enquête.

« Le club est au courant d’une altercation verbale », Stenhousemuir a déclaré dans un communiqué.

« Nous avons parlé aux joueurs impliqués, David Cox [Albion Rovers] qui était sur le banc, et Jonathan Tiffoney [Stenhousemuir] qui jouait.

«Les deux joueurs affirment que des commentaires sérieux et totalement inappropriés ont été faits pendant le match et qui ont des implications sur le bien-être des joueurs et la santé mentale.

« Bien que nous acceptions que des choses puissent être dites pendant un match, nous pensons que les allégations sont suffisamment sérieuses pour mériter une enquête plus détaillée. »

Albion Rovers ont dit qu’ils soutenaient Cox et aurait quitté le terrain si l’équipe avait été au courant de l’incident.