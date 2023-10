Dalton Knecht pourrait faire réaliser quelques affiches après son premier match collégial avec les Volontaires du Tennessee dimanche après-midi.

Knecht, un transfert de cinquième année du nord du Colorado, est venu au Tennessee cette intersaison et devait aider énormément les Vols du côté offensif du terrain en tant qu’attaquant capable d’étirer le terrain et de tirer à trois points. Ce qui ne s’est peut-être pas déroulé comme prévu, c’est la rapidité avec laquelle Knecht a réussi à trouver son rythme sur le terrain.

Les 28 points de Knecht dimanche ont mené le Tennessee n°9 à une victoire de 89-88 contre l’État du Michigan, n°4, lors d’un match hors-concours de charité dimanche après-midi à East Lansing. L’attaquant de transfert a tiré 8 sur 16 depuis le sol, dont 3 sur 9 depuis la ligne des trois points et 4 sur 5 depuis la bande caritative.

“Non, je n’ai pas vu ça”, a déclaré l’entraîneur-chef Rick Barnes s’il avait vu que Dalton Knecht sur le terrain d’entraînement. «Je vais être honnête avec vous, je veux dire, offensivement oui, je l’ai fait. Offensivement, nous pensons que c’est un joueur extrêmement doué, mais la façon dont il est sorti et a joué le rôle de star défensive du match, je n’ai jamais vu cela, ce qui est une bonne chose car c’est maintenant filmé. Et il a placé la barre plus haut, ce qui est une bonne chose… Et encore une fois, en tant qu’entraîneur, ce que nous voulons le voir, c’est jouer aussi fort défensivement. Et son attaque va se régler d’elle-même. C’est. Mais c’est le plus dur que je l’ai vu jouer défensivement à aucun moment depuis qu’il est avec nous.

Plus de RTI : Ce que Rick Barnes a le plus retenu de la victoire du Tennessee contre l’État du Michigan

Et s’il existait une statistique pour enregistrer les dunks postérisés… Bon sang, Knecht aurait là aussi un décompte sous son nom.

Au cours d’un jeu de pause rapide au début de la seconde mi-temps, Knecht s’est fait une voie en secouant un défenseur avec un mouvement dans le dos suivi d’un ridicule claquement d’une main sur l’attaquant de Michigan State, Malik Hall.

“Je viens de le voir, c’était un duo avec moi et Jo et j’ai en quelque sorte décollé et posé ce truc”, a déclaré Knecht. “C’est à peu près RC (Rod Clark) qui m’a dit de tracer une voie et d’avancer, de monter et de frapper, de monter et de dunk, et c’est ce que j’ai fait.”

Vous devez voir celui-ci.

saint Moly

pic.twitter.com/qX7xf6VFeK – Basket-ball du Tennessee (@Vol_Hoops) 29 octobre 2023

“Non, cela ne m’a pas du tout surpris”, a déclaré le gardien des transferts Jordan Gainey. « C’est NSP. DK va faire ça. DK est un très bon joueur. Vraiment un bon joueur.

Knecht ressemblait à un vétéran lors du match de dimanche et a aidé le Tennessee à remporter une solide victoire malgré l’absence de Zakai Zeigler ou de Santiago Vescovi pour le match.

“Ce dunk [Dalton] avait, celui-là m’a surpris, m’a en quelque sorte ramené à mes années de jeu, tu sais ? Barnes a dit avec un sourire après le match.

Le Tennessee disputera un autre match hors-concours ce soir d’Halloween (mardi) avant d’ouvrir la saison au Food City Center le 6 novembre contre Tennessee Tech.

Pour plus de points à retenir et d’observations sur la victoire du Tennessee contre l’État du Michigan dimanche, cliquez ici.

Pour voir la conférence de presse d’après-match de Dalton Knecht dimanche, cliquez ici.