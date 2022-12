L’attaquant du Real Madrid et du Brésil frappe en Liga pour ne pas avoir réussi à lutter contre le racisme dans les stades | Nouvelles du football

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, a accusé la Liga de continuer à ne rien faire contre les supporters racistes lors des matchs après que des vidéos sur les réseaux sociaux aient montré des supporters criant des injures et lui jetant des objets au Real Valladolid vendredi soir.

La Liga a publié une déclaration condamnant toutes les formes de discours de haine et affirmant qu’elle faisait le suivi des cas de racisme lors du match.

Vinicius a semblé avoir été victime d’abus au stade Jose Zorrilla de Valladolid alors qu’il passait devant des supporters après avoir été remplacé lors de la victoire 2-0 du Real Madrid.

“Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire”, a écrit Vinicius sur Twitter.

“Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid.”

En septembre, des fans de l’Atletico Madrid ont été filmés en train de diriger des chants racistes contre le joueur de 22 ans devant leur stade Wanda Metropolitano avant un match contre le Real.

La ligue a déclaré dans un communiqué qu’elle examinait les événements du match de vendredi.

“La Liga a détecté des insultes racistes dans les tribunes du stade Zorrilla, publiées sur les réseaux sociaux”, a indiqué la ligue espagnole de haut niveau.

“Ces faits seront signalés à la Commission anti-violence et au parquet pour crimes de haine, comme cela a été fait à d’autres occasions”, a-t-il précisé.

La ligue a détaillé comment elle avait traité les incidents d’abus racistes envers les joueurs dans le passé et a déclaré qu’elle continuerait à lutter contre “le fléau de la violence, du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance dans le sport”.