L’attaquant du RB Leipzig Sesko est fatigué des comparaisons avec Haaland

L’attaquant slovène Benjamin Sesko en a assez d’être comparé à Erling Haaland.

Ces comparaisons sont cependant quelque peu inévitables. Les deux joueurs sont des attaquants de 6 pieds 4 pouces qui ont fait des étapes formatrices dans leur carrière au sein de l’équipe autrichienne de Salzbourg avant de rejoindre des clubs allemands, Sesko rejoignant le club frère de Salzbourg, Leipzig cet été. Haaland a quitté Salzbourg pour le Borussia Dortmund en 2020 avant de rejoindre Manchester City l’année dernière.

« J’ai déjà dit que j’étais mon propre joueur », a déclaré Sesko, 20 ans, aux journalistes lors d’un appel en ligne lundi. « La seule chose qui nous ressemble, c’est bien sûr la taille. Et aussi, nous sommes tous les deux rapides, mais en général, nous avons un style de jeu différent. »

Sesko a inscrit ses premiers buts en Bundesliga en marquant deux lors de la victoire 3-0 de Leipzig contre l’Union Berlin le 3 septembre, mettant ainsi fin à la série de 24 matchs sans défaite de l’Union à domicile en championnat. Il a également scellé le départ victorieux de Leipzig en Ligue des champions en marquant le but. but décisif contre les Young Boys.

Man City est le prochain adversaire dans cette compétition, lorsque le retour de Haaland en Allemagne offrira plus d’opportunités de comparaison.

« C’est comparer [to] quelqu’un qui est l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce n’est donc pas facile de comparer », a déclaré Sesko. « Je ne voudrais me comparer à personne. J’adorerais être moi-même et être le meilleur moi-même en général. »

L’international slovène Benjamin Sesko a quitté le FC Salzbourg pour rejoindre le club sœur du RB Leipzig cet été. Getty Images

Sesko fait du bon travail jusqu’à présent. Il compte déjà sept buts en 22 matches avec la Slovénie. Il a inscrit deux buts et en a marqué un autre lors de la victoire 4-2 contre l’Irlande du Nord lors des qualifications pour le Championnat d’Europe le 7 septembre. Il a marqué 16 buts en championnat autrichien la saison dernière.

En tant que jeune joueur, Sesko a été inspiré par Zlatan Ibrahimović, un autre attaquant imposant qui a connu une brillante carrière dans certains des plus grands clubs européens, dont l’Ajax, la Juventus, l’Inter Milan, l’AC Milan, Barcelone et le Paris Saint-Germain.

« J’adorais le regarder. Il se moquait, il appréciait [himself] sur le terrain. Il faisait ce qu’il voulait faire », a déclaré Sesko. « Et cela me rend vraiment heureux quand je vois ce genre de joueur comme lui. »

Sesko aurait eu la chance de rejoindre Manchester United parmi d’autres clubs de Premier League lors des récentes fenêtres de transfert, mais il a plutôt choisi Leipzig.

« Je pense que c’était mieux pour moi de venir ici », a déclaré Sesko à propos du transfert qui aurait coûté 24 millions d’euros à Leipzig. Il a passé une autre saison dans l’équipe autrichienne une fois le transfert convenu l’année dernière avant de rejoindre Leipzig cet été.

Leipzig compte quatre victoires en cinq matchs de Bundesliga jusqu’à présent cette saison et accueillera ensuite le Bayern Munich en championnat samedi. L’équipe a déjà battu le Bayern 3-0 lors de la Super Coupe d’Allemagne, essentiellement cérémoniale, en août, mais le Bayern est invaincu en championnat et aura à cœur de battre l’un de ses plus proches challengers ces dernières saisons pour porter à 12 sa série de titres en Bundesliga. rangée.

Sesko estime que Leipzig, qui a remporté les deux derniers titres de Coupe d’Allemagne, peut contester la domination du Bayern en championnat.

« Tout dépend de nous. Nous devons être performants. Nous devons montrer que nous pouvons gagner les matchs. Cela fait évidemment beaucoup de matchs. Nous devons juste être à 100%, voire plus, à chaque match, car les matchs ont lieu tous les trois ou quatre. » Mais comme je l’ai dit, nous avons une très bonne équipe, je pense que nous avons de grandes chances cette année. »