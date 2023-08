L’attaquant du FC Dallas Jesus Ferreira recherché par Cadix en Liga

Le FC Dallas et l’attaquant de l’USMNT Jesus Ferreira pourraient passer en Europe avec le club de LaLiga de Cadix, selon les derniers rapports. Ferreira, à plusieurs reprises l’un des attaquants les plus prolifiques de la Major League Soccer, est l’un des neuf attaquants à avoir marqué 10 buts ou plus en MLS cette saison. Il a également été le meilleur buteur de l’équipe la saison dernière avec 18 buts en MLS. Il a terminé à égalité pour la quatrième place.

L’équipe espagnole de Cadix veut amener Jesus Ferreira et sa menace de buteur en Liga, selon Journal de Cadix. Il serait le deuxième attaquant à quitter le FC Dallas pour l’Europe au cours des deux dernières saisons. Ricardo Pepi est parti pour Augsbourg à l’hiver 2022. Depuis qu’il a déménagé en Europe, il a également joué pour Groningen. Maintenant, cependant, il a réussi à déménager au PSV Eindhoven, également en Eredivisie.

Tout comme Pepi, le temps passé par Ferreira avec l’équipe nationale masculine des États-Unis pourrait jouer un rôle clé dans un déménagement en Europe. Avec l’USMNT, Ferreira a parfois été exceptionnel. En 23 matchs avec l’équipe, Ferreira a marqué 15 buts et fourni quatre passes décisives. La principale plainte des critiques de l’USMNT, cependant, est qu’il marque en groupes et contre des adversaires inférieurs. Par exemple, il a marqué quatre buts lors d’un match de la Ligue des Nations contre la Grenade. Puis, lors de la récente Gold Cup en 2023, il a marqué des tours du chapeau consécutifs contre Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago.

Jesus Ferreira comble le vide dans l’équipe de Cadix

Cadix a ouvert sa saison en Liga lundi avec un match contre Alaves. Bien qu’il ait terminé 14e il y a une saison dans le tableau de LaLiga, Cadix a marqué le moins de buts des 20 équipes de l’élite espagnole. Elche, l’équipe qui a terminé en bas, a également marqué 30 buts.

Par conséquent, Cadix aurait besoin de renforts pour marquer. Le club a signé Sergi Guardiola de Valladolid pour un peu plus d’un million de dollars. C’est le seul attaquant ou attaquant à rejoindre qui n’était pas auparavant avec le club cet été.

Rien n’indique que Cadix paierait au FC Dallas pour le transfert de Jesus Ferreira. Sa valeur marchande actuelle est d’environ 10 millions de dollars.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive