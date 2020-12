L’attaquant du Borussia Dortmund Thorgan Hazard a subi une blessure musculaire pour la troisième fois cette saison, a déclaré le club mercredi.

Hazard a succédé aux sept dernières minutes de la victoire 2-0 en Coupe d’Allemagne contre l’Eintracht Braunschweig mardi, un jour après son retour à l’entraînement complet de l’équipe. Mais Dortmund a déclaré qu’il avait subi une autre blessure musculaire et qu’il serait absent pendant plusieurs semaines.

Hazard a raté cinq matchs en raison d’une blessure musculaire en septembre et octobre, et a de nouveau été absent pendant deux semaines à la mi-décembre en raison d’un problème à la cuisse. Il a marqué trois buts et en a mis en place trois autres en 12 matchs toutes compétitions confondues pour Dortmund cette saison.

Dortmund est cinquième de la Bundesliga alors que la ligue se dirige vers une pause hivernale raccourcie au milieu de la coronavirus pandémie. L’entraîneur Lucien Favre a été congédié le 13 décembre après une défaite de 5-1 contre Stuttgart. L’entraîneur adjoint Edin Terzic a été nommé son remplaçant à titre intérimaire.