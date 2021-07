L’attaquant du Bayern Lewandowski envisage de passer au Real Madrid

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Lewandowski va changer le Bayern pour Madrid ?

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski envisage de déménager au Real Madrid, le club allemand cherchant à trouver un remplaçant dans la fenêtre d’été.

Lewandowski, 32 ans, rêve de jouer pour Los Blancos, selon le point de vente espagnol COMME. Son contrat au Bayern expire en 2023 et le club craint qu’il ne demande à partir l’année prochaine lorsque les frais de transfert seront réduits.

Lewandowski a marqué 41 buts en Bundesliga la saison dernière, battant le record de Gerd Muller de 40 buts en une saison de championnat pour montrer à quel point il reste prolifique. L’international polonais a également marqué deux fois pour son pays à l’Euro 2020 cet été malgré l’échec de l’équipe en phase de groupes avec un point.

Le Bayern cherche à prendre des mesures pour remplacer l’attaquant, envisageant un déménagement pour le joueur de 22 ans Cody Gakpo du PSV Eindhoven. Bien que Gakpo joue principalement en tant qu’ailier, le nouveau patron Julian Nagelsmann pourrait l’utiliser comme un faux n ° 9 de la même manière qu’il l’a utilisé. Dani Olmo au RB Leipzig.

Gakpo a reçu une première sélection des Pays-Bas à l’Euro 2020, faisant une apparition sur le banc contre la Macédoine du Nord. Sur la scène nationale, il a disputé 65 matches d’Eredivisie avec 29 buts.

BLOG EN DIRECT

09h45 BST : Jadon Sancho achèvera un examen médical avant son déménagement de 85 millions d’euros à Manchester United avant de partir en vacances, dit Le soleil.

Sancho, 20 ans, devrait quitter le Borussia Dortmund pour United cet été, mais l’ailier anglais a besoin d’une pause après avoir joué pour son pays à l’Euro 2020.

Sancho devrait faire partie de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à temps pour le début de la saison de Premier League le 14 août.

Il met fin à une saga de transfert qui dure depuis près de 18 mois. Sancho était la principale cible de transfert de Solskjaer l’été dernier, et bien que Sancho ait exprimé son désir de déménager, United n’a pas pu convenir d’un montant, le Borussia Dortmund tenant 120 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs ont progressé plus rapidement cette fois-ci.

09h35 BST : Norwich City a confirmé la signature du milieu de terrain niçois Pierre Lees-Melou sur un contrat de trois ans pour un prix non divulgué.

Lees-Melou, 28 ans, compte 150 matches de Ligue 1 à son actif, ainsi qu’une expérience en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Il a marqué cinq buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.

« Je suis très heureux de rejoindre Norwich City et de découvrir mon nouvel avenir avec le club et ses fans. J’ai hâte de jouer au football aux couleurs de Norwich », a-t-il déclaré au site Web du club. « J’ai parlé avec Daniel [Farke] et Stuart [Webber]. Nous avons eu une très longue conversation sur le football et la vision de l’équipe. J’ai beaucoup entendu parler de la façon dont Norwich joue au football de la bonne manière et du bon style, ainsi que de l’esprit et de la mentalité du club. J’adore ça et ça m’a vraiment excité.

« J’ai également parlé avec Morgan Schneiderlin et Yoann Barbet du football en Angleterre. Ils ont fait l’éloge de Norwich, de la position et du statut du club. J’apprécie l’opportunité dans ce club et je voulais que le mouvement soit réglé et commencer rapidement. Je suis excité pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue et jouer dans la plus grande ligue du monde. »

09.10 BST : Fabrizio Romano dit que Marseille n’aura pas la possibilité de recruter le défenseur d’Arsenal Guillaume Saliba définitivement une fois son contrat de prêt expiré.

Saliba, 20 ans, a été signé pour 30 millions d’euros par Saint-Etienne en 2019 mais n’a pas joué pour le club. Au lieu de cela, il a été prêté deux fois et devrait maintenant rejoindre Marseille.

Le Français n’a pas encore rempli les papiers, mais il semble qu’il retournera à Londres l’année prochaine.

08.48 BST : La Real Sociedad a recruté le gardien australien Mat Ryan du club de Premier League Brighton et Hove Albion sur un contrat de deux ans, comprend une option pour une prolongation d’un an, a confirmé le club espagnol.

Après quatre ans à Brighton, Ryan, 29 ans, revient en Liga, après avoir passé trois ans à Valence de 2015 à 2017.

Il lui restait une saison sur son contrat avec Brighton et a été prêté à Arsenal au milieu de la saison dernière après avoir perdu sa place au profit du gardien de Brighton, Robert Sanchez.

08h30 BST : ICYMI – L’Atletico Madrid, champion de la Liga, a recruté le milieu de terrain argentin Rodrigo De Paul de l’Udinese le lundi.

L’Atletico a déclaré que De Paul avait rejoint le club avec un contrat de cinq ans. Il était avec le club italien de l’Udinese depuis 2016.

De Paul a commencé pour l’Argentine lors de la finale de la Copa America contre le Brésil samedi, l’Argentine s’imposant 1-0.

« Je rejoindrai le champion d’Espagne et je sais que c’est une grande responsabilité », a-t-il déclaré. « C’est un grand pas dans ma carrière. »

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Manchester City n’a aucun intérêt à signer l’attaquant de Barcelone Antoine Griezmann, selon le Nouvelles du soir de Manchester. Le joueur de 30 ans a été lié à un déménagement du côté d’Etihad ces dernières semaines alors que Pep Guardiola cherche un remplaçant pour Sergio Agüero. Barcelone traverse une crise financière et a besoin de réduire sa masse salariale, Griezmann étant lié à un déménagement. Cependant, City a déclaré au club catalan qu’il ne voulait pas signer la star française.

– Manchester United est sur le point d’accepter des conditions personnelles avec le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane. le Nouvelles du soir de Manchester rapporte que le joueur de 28 ans continue de progresser par rapport à son déménagement à Old Trafford, dans l’espoir qu’un accord sera conclu dans les prochaines semaines. Le défenseur est actuellement en vacances avec une préférence pour aller directement à Manchester au lieu de rejoindre Madrid pour la pré-saison. L’international français n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui signifie que Madrid est susceptible de déplacer le défenseur central plutôt que de le laisser partir gratuitement.

– Les Wolverhampton Wanderers s’apprêtent à recruter l’arrière droit de Fehevar Bendeguz Bolla, selon Fabrice Romano. Le joueur de 21 ans faisait partie de l’équipe hongroise à l’Euro 2020 et est considéré comme une perspective d’avenir. Maintenant, il semble qu’un accord soit en place entre Wolves et Fehevar. Le nouveau patron des Wolves, Bruno Lage, a déjà fait de nouvelles recrues pour son équipe, notamment en faisant appel à l’ailier Francisco Trincão de Barcelone en prêt.

– L’AS Roma cherche à recruter l’arrière gauche de Manchester United Alex Telles en prêt cet été, rapporte Calciomercato. Avec la star italienne Léonard de Spinazzola hors de l’alignement après avoir rompu son tendon d’Achille à l’Euro 2020, le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, est à la recherche d’une solution pour l’équipe première. Telles, 28 ans, a vu peu de temps de jeu à Old Trafford en raison de la résurgence de Luc Shaw, commençant seulement sept matchs. Un accord permanent est très peu probable mais un prêt est possible.

– Leicester City a jeté son dévolu sur le défenseur du Club America Sébastien Caceres, selon Initié au football. Le joueur de 21 ans est évalué à 20 millions de livres sterling et a été considéré comme une étoile montante de la Liga MX. L’international uruguayen des moins de 23 ans a disputé 15 matches dans la première division mexicaine depuis son arrivée Las Aguilas en janvier 2020.