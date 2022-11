L’attaquant des Kelowna Rockets Cristall est maintenant projeté comme choix de premier tour dans la LNH

Andrew Cristall peut être fier de son bulletin.

L’attaquant des Rockets de Kelowna est passé d’une cote « B » à « A » par le Bureau central de dépistage de la LNH dans son dernier rapport, indiquant qu’il devrait participer au premier tour du repêchage de 2023 de la LNH.

Il est l’un des dix joueurs des équipes de la WHL à remporter la meilleure note, mené par Connor Bedard des Pats de Regina, qui est fortement favorisé pour être le premier choix au total.

Quant à Cristall, il mène les Rockets au chapitre des points avec 15 buts et 20 passes, bon pour le troisième de la ligue.

Il a été sur une larme au cours des huit derniers matchs, marquant 22 points.

John Williams, du Bureau central de dépistage de la LNH, a déclaré à NHL.com que Cristall avait été un « catalyseur offensif » pour l’équipe de Kelowna cette année.

« Il est très doué offensivement, bon en avantage numérique, a une excellente vision et sait marquer.

Les Rockets (8-8-1) sont de retour en ville à Prospera Place le 26 novembre pour accueillir les Moose Jaw Warriors (13-8-0)

