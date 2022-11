L’attaquant des Jewish Wizards Avdija se penche sur la situation d’Irving

WASHINGTON (AP) – En tant qu’attaquant juif des Wizards de Washington, Deni Avdija allait naturellement être interrogé sur Kyrie Irving.

Surtout quand son équipe vient de finir de jouer contre les Brooklyn Nets.

Avdija a déclaré vendredi soir qu’il essayait de rester positif face à l’antisémitisme, mais il pensait également que les actions des joueurs devraient avoir des conséquences. Le joueur israélien de 21 ans a parlé pendant quelques minutes dans le vestiaire de Washington après la défaite des Wizards face aux Irving-less Nets.

Brooklyn a suspendu Irving jeudi pour avoir publié un lien supprimé depuis vers une œuvre antisémite. Les retombées de son poste se sont poursuivies vendredi avec Nike annonçant que la société avait mis fin à sa relation avec Irving.

“Je pense que les gens l’admirent”, a déclaré Avdija. « Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Juste, je ne pense pas qu’il soit juste de sortir en public et de le publier et de laisser les petits enfants qui vous suivent le voir, et les générations qui suivent de penser comme ça, parce que ce n’est pas vrai, et je ne pense pas que ce soit équitable.”

Avdija en est à sa troisième saison NBA. Il est le seul joueur né en Israël de la ligue.

« Je suis juif et j’aime ma culture, j’aime mon pays », a-t-il déclaré. « C’est un peu bouleversant d’entendre des trucs sur votre religion. Répandez simplement l’amour, mec. Aimez tout le monde, aimez toutes les cultures.

Avdija a parlé du soutien qu’il reçoit de la communauté juive et des Israéliens du monde entier. On lui a demandé combien de fois il avait dû faire face à l’antisémitisme.

« En termes de choses comme ça, ça va toujours être là. Cela ne partira jamais », a-t-il déclaré. “C’est juste, si vous voulez faire attention aux choses ou si vous voulez simplement continuer à bouger et vous concentrer sur les choses importantes de la vie. Je suis un gars positif. Je ne cherche pas les mauvaises choses.

Avdija était favorable à la punition d’Irving.

“Je pense qu’il doit y avoir des conséquences pour les actions des joueurs”, a-t-il déclaré. “Je ne connais pas le montant, la punition que la ligue donne, mais je pense qu’il faut savoir qu’il n’y a pas de place pour des mots comme ça.”

Kyle Kuzma, coéquipier d’Avdija, a fait sensation lorsqu’il a tweeté, “Je ne peux même plus dire la vérité”, vendredi. Il a dit que c’était en référence à une affaire personnelle et non à la situation d’Irving.

Kuzma a également déclaré avoir reçu des menaces de mort à la suite du tweet.

“C’est probablement des bots à ce stade. Je ne sais pas qui est derrière le micro, qui est derrière les tweets », a déclaré Kuzma. «Mais il y en avait quelques-uns. Mais tout vient d’un mauvais endroit, d’un mauvais moment, de mauvaises interprétations, alors je comprends. Ce n’est pas la fin du monde.”

Noah Trister, Associated Press