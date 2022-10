L’attaquant des Golden State Warriors Andrew Wiggins Pens prolonge de 4 ans

L’attaquant Andrew Wiggins a signé samedi une prolongation de contrat de quatre ans avec les Golden State Warriors, gardant un partant clé pour les champions en titre alors que l’équipe annonçait sa signature.

All-Star pour la première fois la saison dernière, Wiggins, 27 ans, n’a atteint les séries éliminatoires que pour la deuxième fois en huit ans de carrière et a souvent assumé une tâche défensive difficile en aidant les Warriors à remporter leur quatrième championnat en huit saisons. .

Il a récolté en moyenne 17,2 points, 4,5 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,04 interception en jouant 31,9 minutes en 73 matchs et tout commence pour aider à ramener les Warriors aux séries éliminatoires après avoir perdu lors du tour de barrage de 2021.

“Andrew a été un excellent candidat pour notre équipe depuis son arrivée dans la Bay Area il y a près de trois ans”, a déclaré le directeur général Bob Myers. “Son tout premier championnat la saison dernière lui a valu l’admiration de nombreux joueurs de la ligue et a renforcé sa stature de joueur influent dans les deux sens de la NBA. Nous sommes ravis qu’il fasse partie de notre équipe pour les prochaines années.

Golden State a acquis Wiggins dans un échange du Minnesota avant la date limite de février 2020 et il a rapidement trouvé son chemin aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green – n’ayant plus besoin d’être le visage d’une franchise comme il l’était avec les Timberwolves. Ce n’est que la saison dernière que Wiggins a finalement pu jouer avec Klay Thompson, qui a raté plus de 2 ans et demi avec deux blessures graves qui ont nécessité une intervention chirurgicale.

De plus, gardez Jordan Poole était sur le point de finaliser une prolongation de quatre ans, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la situation. L’accord de Poole devait être finalisé dimanche.

Les Warriors ouvrent la saison avec une cérémonie de bague et un match avec les Lakers à domicile mardi soir.

