L’attaquant des Chicago Fire Duran devrait rejoindre Aston Villa pour 18 millions de dollars

Jhon Duran rejoindra Aston Villa sous réserve d’accepter des conditions personnelles, de passer un examen médical et d’obtenir un permis de travail. Aaron Doster – USA TODAY Sports

Aston Villa a conclu un accord avec le Chicago Fire sur l’acquisition de l’attaquant international colombien Jhon Duran, le L’équipe de Premier League annoncée le lundi.

Une source ayant une connaissance directe de l’accord a déclaré à ESPN que le Fire recevra une indemnité de transfert de 18 millions de dollars garantis, avec 4 millions de dollars supplémentaires si certaines mesures de performance sont respectées, un record pour le club.

Le Fire recevra également un pourcentage non divulgué de tout transfert futur. L’équipe colombienne Envigado, où Duran a commencé sa carrière professionnelle, recevra également une réduction non divulguée des frais.

L’accord dépend de la conclusion de conditions personnelles avec Duran, ainsi que de sa réussite à un examen médical et de l’obtention d’un permis de travail.

Si les incitations contenues dans l’accord sont respectées, les frais de transfert seront parmi les trois plus élevés de l’histoire de la MLS, derrière les 26 millions de dollars que Newcastle United a payés pour Miguel Almiron en 2019, et au niveau des 22 millions de dollars que le Bayern Munich a payés aux Whitecaps de Vancouver pour Alphonso Davies pendant la même fenêtre.

Duran, 19 ans, aurait été sur le radar de Liverpool, Chelsea, Benfica et Manchester United, mais c’est Villa qui a remporté la course pour le Colombien très bien noté. Combiné à la vente en août dernier du gardien de but Gabriel Slonina à l’équipe de Premier League Chelsea pour plus de 15 millions de dollars, le Fire pourrait recevoir jusqu’à 37 millions de dollars combinés des deux transferts.

Duran est actuellement en Colombie pour se préparer à participer au Championnat sud-américain des moins de 20 ans 2023. La Colombie est dans le groupe A aux côtés de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et du Pérou, et ouvrira le tournoi jeudi contre le Paraguay.

Le natif de Medellin a fait ses débuts professionnels en 2019 avec Envigado.

La source a ajouté que Duran a attiré l’attention des éclaireurs du Feu en 2020 alors qu’ils recherchaient un autre joueur. Il a été transféré à Chicago en janvier 2021 pour un montant d’environ 2 millions de dollars avec l’aide de l’initiative U22 de la MLS qui permet à ces joueurs d’avoir un impact réduit sur le budget salarial d’une équipe. Au moment de l’accord, il était la plus jeune recrue internationale de l’histoire de la MLS.

Il est resté en Colombie avec Envigado pendant une autre saison avant de passer la campagne 2022 avec le Fire, où il a récolté huit buts et trois passes décisives en 28 matches de championnat et de coupe, bien que cette production n’ait duré que 1 442 minutes sur le terrain. Sept de ces buts sont survenus après le 1er juillet, suscitant un regain d’intérêt de la part des clubs étrangers.

Ces performances avec le Fire ont permis à Duran de faire ses débuts internationaux avec la Colombie en septembre dernier contre le Guatemala. Il a depuis fait des apparitions de remplacement contre le Mexique et le Paraguay.