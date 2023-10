L’attaquant de Wrexham Paul Mullin à un pas des débuts au Pays de Galles

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a confirmé que l’attaquant non sélectionné de Wrexham, Paul Mullin, avait été mis en attente pour les prochains matches contre Gibraltar et la Croatie.

Mullin est récemment revenu à l’action pour Wrexham après avoir subi un poumon effondré et quatre côtes cassées lors de la tournée préparatoire du club aux États-Unis avant son retour en Ligue 2 de la Ligue anglaise de football.

Il a marqué deux fois lors du match nul 3-3 de samedi contre Crewe Alexandra avant le match nul sans but de mardi contre Mansfield Town.

Le Pays de Galles se prépare pour un match amical à guichets fermés contre Gibraltar au Racecourse Ground de Wrexham le 11 octobre, suivi d’un match de qualification pour l’Euro 2024 contre la Croatie à Cardiff le 15 octobre.

Mullin, qui compte 81 buts en 102 apparitions depuis qu’il a rejoint Wrexham en 2021, est né à Liverpool, en Angleterre, mais s’est qualifié au niveau international pour le Pays de Galles grâce à sa grand-mère.

« Paul est en attente pour l’équipe. J’ai regardé Paul contre Sheffield United l’année dernière, et Jack Lester — mon entraîneur, qui était à Sheffield United à l’époque — a chanté ses louanges », a déclaré Page aux journalistes mercredi.

« Nous avons eu quelques conversations à propos de Paul, donc la prochaine étape est qu’il soit maintenant en attente et qu’il soit à un pas.

« Nous surveillons les joueurs gallois, et Paul est certainement l’un de ceux dont nous avons pris note – et il le mérite. C’est la prochaine étape de son développement. »

Paul Mullin est de retour à l’action avec Wrexham après avoir subi un poumon effondré en pré-saison. Matthieu Ashton – AMA/Getty Images

Page a fait ces commentaires alors qu’il se trouvait au Racecourse Ground, qui accueillera un match du Pays de Galles pour la première fois depuis que l’équipe a affronté Trinité-et-Tobago dans le plus ancien stade de football international du monde en 2019.

« C’est énorme pour nous. Au nom de tous les joueurs, nous souhaitons remercier les supporters du Nord Walian, qui se déplacent toujours pour nous regarder », a-t-il déclaré.

« Venir à Wrexham et leur montrer ce respect et leur donner la possibilité d’être chez eux n’est qu’un petit prix à payer. [to thank them].

« Nous l’attendons avec impatience. C’était le berceau du football gallois quand j’étais enfant, et j’ai regardé de nombreux matches internationaux d’ici quand j’étais plus jeune, et à la télévision avec Rushy. [Ian Rush] et Mark Hughes. Pour nous, revenir ici pour jouer à nouveau, c’est excitant. »