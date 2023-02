L’attaquant de Tottenham Harry Kane ne sera pas vendu à son rival de Premier League – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de jeudi…

LES TEMPS

Harry Kane devra poursuivre sa quête pour devenir le meilleur buteur de la Premier League à Tottenham Hotspur car le club ne le vendra pas à un rival cet été.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Sir Martin Broughton, l’homme d’affaires responsable de l’ère Fenway Sports Group à Anfield, a remis en question les prix demandés de plus de 4 milliards de livres sterling pour Liverpool et Manchester United – parce qu’ils n’ont pas de codes postaux de Londres.

Michael Vaughan a proposé de payer pour rapatrier l’Anglais Adil Rashid des internationaux d’une journée au Bangladesh afin de s’assurer qu’il puisse témoigner en personne dans l’affaire du racisme dans le Yorkshire.

Les législateurs sud-africains se sont engagés à bloquer un accord de parrainage proposé de 42,5 millions de livres sterling entre Tottenham Hotspur et l’office du tourisme officiel du pays.

Les offres de rachat de Manchester United devraient être déposées dans les 10 prochains jours, la famille Glazer étant toujours ouverte à un accord potentiel qui pourrait être conclu d’ici avril.

COURRIER QUOTIDIEN

Kaveh Solhekol de Sky Sports News a les dernières nouvelles sur une éventuelle offre d'investisseurs qataris pour Manchester United.



Des discussions entre Manchester United et les Qataris ont déjà eu lieu alors qu’un groupe d’investisseurs de l’État riche en pétrole lance son offre pour le club. La famille Glazer aura probablement du mal à attirer son offre souhaitée de 6 milliards de livres sterling pour United, selon ceux qui sont dans le processus. Ils pensent qu’entre 4,1 et 4,5 milliards de livres sterling est plus réaliste.

Le propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, a lancé un appel à la patience dans la recherche d’un nouveau manager par le club après qu’Andoni Iraola de Rayo Vallecano ait refusé son approche mercredi soir.

Newcastle United a obtenu une percée majeure dans ses projets d’agrandissement de St James ‘Park après avoir racheté le terrain directement derrière le stade.

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, devrait reprendre le travail jeudi après son retour en Angleterre après une opération de la vésicule biliaire.

L’affaire de la Premier League contre Manchester City pourrait prendre jusqu’à quatre ans avant qu’un verdict ne soit rendu, selon l’un des principaux avocats britanniques du sport, Nick De Marco KC.

La Football Association a lancé un examen interne de ses pratiques disciplinaires à la suite de l’embarrassante affaire de racisme de John Yems.

QUOTIDIEN EXPRESS

Douze mois après avoir souffert d’un pénis gelé aux Jeux olympiques d’hiver, le skieur Remi Lindholm est à nouveau médaillé d’or. Lindholm a subi une blessure bizarre lors de la compétition aux Jeux de Pékin l’hiver dernier.

DAILY MIRROR

Tottenham pourrait se tourner vers Ben Foster comme gardien de but d’urgence après qu’Hugo Lloris ait été exclu jusqu’à huit semaines.

Image:

Hugo Lloris a été exclu en raison d’une blessure subie lors de la victoire de dimanche contre Man City.





Manchester United a été encouragé dans ses poursuites contre la paire de Barcelone Frenkie de Jong et Ansu Fati avec LaLiga exigeant que les géants catalans réduisent considérablement leur masse salariale.

Gabriel Jesus est retourné sur le terrain d’entraînement d’Arsenal à Londres Colney pour accélérer sa rééducation après une opération au genou.

Arsenal pourrait avoir une course claire contre le milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi cet été grâce à Barcelone qui a tourné son transfert ailleurs.

LE SOLEIL

Les candidats qatariens de Man Utd sont convaincus que le club serait autorisé à participer à la Ligue des champions. Le groupe d’investisseurs se dit séparé des propriétaires qatariens du PSG, QSI.

La star de la Coupe du monde, Sofyan Amrabat, aurait proposé de jouer gratuitement afin d’obtenir un transfert à Barcelone.

Steven Gerrard serait sur la liste restreinte de Leeds pour devenir le nouveau manager après que Jesse Marsch ait été limogé pour une course misérable.

Le nouvel entraîneur belge Domenico Tedesco a décidé de ne pas garder la légende d’Arsenal et le Français Thierry Henry comme assistant.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

L’ancien milieu de terrain du Celtic Stefan Johansen a expliqué à quel point il avait été choqué en rejoignant les Hoops en janvier 2014 – affirmant qu’il n’y avait “qu’une seule option” après que l’intérêt ait émergé de Parkhead.