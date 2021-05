L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a soutenu la décision de Manchester United par Mark Hughes | Actualités du football

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, est «fait sur mesure» pour Manchester United et ferait d’eux de sérieux prétendants au titre, dit Mark Hughes.

Kane, qui a encore trois ans sur son contrat, a déclaré aux Spurs qu’il voulait partir et United – avec Manchester City et Chelsea – aurait manifesté leur intérêt auprès de ses représentants.

Le joueur de 27 ans a déclaré cette semaine dans une interview exclusive sur la chaîne YouTube The Overlap de Gary Neville qu’il était à un carrefour de sa carrière et qu’il serait celui qui déciderait de son avenir, pas le président des Spurs, Daniel Levy.

















Harry Kane dit qu’il veut atteindre les niveaux de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi alors qu’il s’ouvrit sur son avenir à Tottenham dans une interview exclusive sur la chaîne YouTube The Overlap de Gary Neville



L’ancien attaquant de United, Hughes, pense que Kane s’intégrerait parfaitement à Old Trafford, mais s’est demandé si immobiliser Edinson Cavani pendant 12 mois supplémentaires signifierait que United faiblirait dans sa poursuite de Kane.

« Ouais, je pense que Kane pourrait ramener United à un niveau gagnant », a déclaré Hughes Actualités Sky Sports.

« En regardant United cette saison, la seule chose qui m’a toujours frappé, c’est que quand ils n’ont pas ce point focal à l’attaque, quand Cavani ne joue pas et que des joueurs comme Marcus Rashford, Anthony Martial ou Mason Greenwood jouent. top, il ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait.

« Je pense que United est toujours meilleur quand Cavani est en fait au milieu. Il a très bien fait pour United cette année et je pense que c’est une excellente nouvelle pour eux qu’ils aient pu le garder pour une autre année. »

















David Ornstein de l’Athletic pense que peu de clubs pourront se permettre le prix demandé de Daniel Levy pour Harry Kane cet été, ce qui pourrait obliger le joueur à rester un peu plus longtemps à Tottenham.



«Que cela signifie qu’ils ne poursuivront pas Kane avec force parce qu’ils sentent à court terme qu’ils ont une solution.

«Je pense que de mon point de vue, avec mes lunettes rouges, j’aimerais qu’Harry Kane soit là parce que je pense qu’il serait fait sur mesure pour Manchester United.

«Il aurait beaucoup de bons talents autour de lui, et ils lui donneraient cette plate-forme, espérons-le, pour gagner des trophées parce que clairement Harry Kane est au point de sa carrière où c’est ce qui manque à sa carrière.

« Il veut s’assurer que la prochaine étape, s’il fait un pas, va garantir des trophées. Ce n’est pas une question d’argent, ce n’est pas une question de prestige – il s’agit de faire sa marque dans le jeu. »

Kane est-il capable de remplacer Aguero à City?

















L’ancien patron de Manchester City, Mark Hughes, a déclaré que Harry Kane était le « bon niveau » pour remplacer Sergio Aguero à l’Etihad.



L’ancien patron de City, Hughes, prévoit qu’il y aura un énorme intérêt pour Kane de la part des meilleurs clubs de la Premier League, y compris les champions qui sont sur le marché pour remplacer le meilleur buteur de tous les temps Sergio Aguero.

« Il est clair que Harry Kane est le bon niveau [to fill Aguero’s boots at the club], il a fait ses preuves en Premier League, donc ils n’auront pas à craindre qu’un attaquant étranger vienne sur ces côtes et ait cette période de transition dont les attaquants ont besoin », a ajouté Hughes.

« Certains sont capables de venir s’ajuster assez rapidement, mais d’autres le plus souvent ont besoin d’un peu de temps. Si vous regardez Timo Werner en ce moment à Chelsea, clairement un très bon joueur, mais pas tout à fait au niveau qu’il sait qu’il en est capable et je pense que c’est une transition.

Image:

Sergio Aguero photographié avec les 15 trophées qu’il a remportés pendant son séjour à Manchester City



« Je pense que Harry Kane est le bon niveau pour Man City, et le seul problème avec cela est que plusieurs autres clubs le convoiteront également, donc je suis sûr que si on sait qu’il part et que le club cherche. pour les acheteurs potentiels, alors Manchester City sera sur le marché pour lui, j’en suis sûr. «

Et Haaland?

Image:

Erling Haaland a marqué 41 buts pour Dortmund cette saison



L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a également été lié à un transfert dans les deux clubs de Manchester, mais son agent Mino Raiola a déclaré que la partie allemande n’était pas disposée à vendre.

Le père de Raiola et Haaland, Alf Inge, l’ancien joueur de City and Leeds, s’est rendu à Barcelone et au Real Madrid pour s’entretenir avec les deux géants espagnols sur un éventuel transfert.

On pense que Haaland a une clause de libération de 66 millions de livres sterling, qui entrera en vigueur l’été prochain.

Hughes dit que le talent de Haaland est clair pour tout le monde, mais prévient qu’il y aura toujours des doutes quant à savoir si le joueur de 20 ans pourrait avoir le même impact instantané que Kane en Premier League.

















Thierry Henry et Jamie Carragher se demandent si Kylian Mbappé ou Erling Haaland serait le meilleur remplaçant de Sergio Aguero à Manchester City.



« C’est difficile à dire, j’ai été vraiment impressionné par Haaland », a ajouté Hughes, lorsqu’on lui a demandé s’il choisirait le jeune attaquant avant Kane.

« Il a clairement beaucoup d’attributs: c’est un grand gars, beaucoup de capacités techniques, rapide aussi sur de bonnes distances, ce qui est inhabituel pour un gros gars, marque des buts et le fait au plus haut niveau.

« Je reviens à la transition vers la Premier League, qui est une ligue unique, ne vous en faites pas. Cette ligue est spéciale et elle est différente des autres ligues européennes et c’est la ligue dans laquelle tout le monde veut jouer.

« Je pense que c’est peut-être plus facile pour le milieu de terrain, les arrières latéraux, les demi-centres et les gardiens de but de venir en Premier League. Mais pour les attaquants parce que vous êtes jugé sur les buts et que vous êtes censé frapper le terrain en courant, ce n’est pas toujours facile de le faire. , donc les grévistes viennent dans ce pays un peu plus sensibles aux aléas de forme et ils n’atteignent pas toujours les niveaux attendus d’eux.

« Donc, amener Haaland, sans l’ombre d’un doute, serait une bonne affaire pour n’importe quel club de Premier League, mais vous auriez toujours à l’esprit qu’il aura peut-être besoin de ce peu de temps pour s’adapter à la puissance et à la capacité de les gens qui vont essayer de rendre son travail difficile. «