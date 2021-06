L’attaquant de Stuttgart suspendu trois mois pour fausse identité

Silas Katompa Mvumpa a rejoint Stuttgart en 2019. Photo de Frédéric Scheidemann/Getty Images

L’attaquant de Stuttgart Silas Katompa Mvumpa a été suspendu de toutes les compétitions pendant trois mois et condamné à une amende de 30 000 € après avoir révélé qu’il jouait sous une fausse identité depuis des années.

Connu jusqu’à la semaine dernière sous le nom de Silas Wamangituka, l’attaquant a révélé que son nom et sa date de naissance étaient différents et que les données avaient été modifiées il y a des années par un ancien agent qui le contrôlait à l’adolescence.

« Il était clair pour lui et pour nous que Silas allait être sanctionné par la DFB, et c’est ainsi que cela doit être selon les statuts », a déclaré le directeur sportif de Stuttgart Sven Mislintat à la suite de la décision de la Fédération allemande de football ( DFB).

« Dans le même temps, le verdict prend en compte les circonstances exceptionnelles de son cas. Nous sommes heureux que cela conclue les choses pour Silas en termes de légalités sportives de la DFB. »

Sa suspension court jusqu’au 11 septembre, la saison commençant le 13 août.

Le joueur et son club ont accepté le verdict.

L’attaquant avait déclaré au club la semaine dernière qu’il vivait dans la peur depuis qu’il avait quitté la République démocratique du Congo à l’âge de 17 ans pour jouer pour le club français de ligue inférieure Ales.

Il a dit que son vrai nom était Silas Katompa Mvumpa et que sa date de naissance était un an plus tôt que prévu, donc 1998 au lieu de 1999, ce qui fait de lui 22 ans.

Le meilleur buteur de Stuttgart la saison dernière a déclaré que ses données personnelles avaient été modifiées par un agent de joueurs en Belgique qui avait le contrôle total de son compte bancaire et la possession de son passeport.

L’attaquant a rejoint Stuttgart en 2019 et a marqué 11 buts en championnat au cours de la dernière saison.