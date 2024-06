L’attaquant de Séville apparaît comme une option pour Milan après une saison de 20 buts

L’AC Milan pourrait recruter deux attaquants cet été et Youssef En-Nesyri est apparu comme une option potentielle, selon un rapport.

L’édition de Tuttosport de ce matin (via MilanActualités) rapporte qu’en plus de Joshua Zirkzee – qui est la cible numéro un depuis un certain temps – les Rossoneri aimeraient également essayez de recruter un autre avant-centre à inclure dans l’effectif dont dispose Paulo Fonseca.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé notamment d’Armando Broja de Chelsea, et c’est un profil que Geoffrey Moncada suit depuis quelques années, même si les deux dernières saisons ont été difficiles pour lui personnellement en raison d’un blessure grave et manque de buts.

Ainsi, une autre option est envisagée : Youssef En-Nesyri. L’attaquant de Séville et de l’équipe nationale marocaine a marqué 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et à 27 ans, il a plus d’expérience que certains des autres noms liés.

De plus, son contrat avec le club andalou expire en 2025, ce qui signifie qu’il ne lui reste plus qu’un an pour conclure son contrat. C’est quelque chose qui pourrait les obliger à vendre cet été, et à un prix réduit.