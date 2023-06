L’attaquant solitaire de Nottingham était connu du MI5 – parce qu’il a littéralement frappé à leur porte.

Le Sun peut révéler que l’homme de 31 ans soupçonné d’avoir tué trois personnes s’est présenté au siège du service de sécurité à Londres l’année dernière et a demandé à être autorisé à entrer.

L’homme a été «déplacé» et son nom a été pris après l’incident bizarre, censé avoir eu lieu fin août 2022, à l’extérieur du bâtiment super sécurisé de Thames House.

Une source de sécurité a déclaré : « Il est arrivé un jour et a littéralement commencé à frapper à la porte. Il a été déplacé et connecté.

« Cela arrive de temps en temps. »

Le Sun comprend que son nom est alors apparu lorsque des fantômes cherchaient des informations à la suite de la frénésie fatale tôt mardi.

Thames House a été construite à Millbank sur la rive nord de la Tamise à la fin des années 1920 en tant que siège d’Imperial Chemical Industries et est ornée de statues de St George et de Britannia sculptées par Charles Sargeant Jagger.

Cependant, il n’a pas les mêmes caractéristiques de sécurité que les bureaux modernes du MI6 à Vauxhall, qui disposent de défenses en blocs de béton et d’un mur d’enceinte.

Au lieu de cela, les piétons peuvent marcher le long du trottoir à l’extérieur de Thames House.

Le ministère de l’Intérieur a refusé de commenter l’incident.

La police du Nottinghamshire a arrêté l’homme mardi matin, soupçonné de meurtre.

Des images de vidéosurveillance ont montré le moment où le suspect a été tasé par la police et arrêté.

Les étudiants de l’Université de Nottingham, Barnaby Webber, Grace Kumar, tous deux âgés de 19 ans, et le gardien de l’école Ian Coates, 66 ans, ont été tragiquement assassinés mardi dans des scènes horribles.

À 5h30 du matin, un homme, supposé être d’origine ouest-africaine, a été traîné par des flics d’une camionnette blanche qui venait de percuter trois personnes dans la rue Maple, dans la ville.

L’un a été laissé dans un état critique tandis que deux autres ont été légèrement blessés.

Le propriétaire de la camionnette, M. Coates, a ensuite été retrouvé mort.

Ce que nous savons:

Quelques minutes à peine après le drame, un homme tout de noir vêtu, soupçonné d’être le suspect, a tenté de pénétrer par la fenêtre ouverte d’une auberge de jeunesse.

Des images exclusives obtenues par Sun Online ont montré qu’un homme, qui ne donnerait son nom qu’en tant que Trevor, frappait l’intrus au visage pour qu’il ne puisse pas monter.

Les familles et amis des victimes se sont réunis mercredi soir pour rendre hommage.

Le père de Barnaby, David, a fait une brève déclaration émotionnelle.

Il a déclaré: « Je suis à court de mots. J’ai perdu mon petit garçon et je ne comprends même pas comment je vais le gérer.

« Il adorait être ici. Il avait hâte de revenir. Ça m’a rendu fou. Son cœur sera avec vous pour toujours. Merci beaucoup. »

Le père de Grace, le Dr Sanjoy Kumar, a remercié les étudiants d’être venus à la veillée, ajoutant « c’est un si beau signe du lien que vous avez ».

Il leur a dit de « prendre soin de vos amis et des gens autour de vous » et a ajouté : « Grace était aussi comme Barney, elle adorait venir à Nottingham ».

Grace, dont la famille vit dans le nord-est de Londres, voulait profiter de quelques dernières soirées avant de rentrer à la maison pour l’été, a-t-il ajouté.

Le Dr Sanjoy a ajouté: « L’amour que nous avons ici, j’aimerais que nous l’ayons partout. Prenez soin les uns des autres, c’est le gros problème. Prenez soin de vos amis et des gens qui vous entourent. C’est tellement important.

« Grace et son amie sont tombées ensemble et vous avez juste besoin d’être amis avec tout le monde et d’aimer tout le monde. J’aimerais que nous en ayons plus.

« Pour tous ceux qui sont ici, je vous remercie vraiment d’être ici. Cela signifie tellement pour Sinead, ma femme et moi. »

Le fils de M. Coates a dit « je suis brisé » et qu’il est « toujours sous le choc ».

S’exprimant sur les lieux du meurtre, ses fils ont déclaré qu’il était « un fan inconditionnel de Forest » et un pêcheur passionné qui emmenait pêcher des jeunes issus de milieux défavorisés pour tenter de les détourner du crime.

Lee a déclaré que la mort de son père avait « ébranlé le monde de tout le monde », ajoutant: « Si nous devions y penser, il serait allongé dans un lit avec nous lui tenant la main, il mourrait naturellement dans 20 à 30 ans. »

« Ne pas mourir dans la rue parce qu’un type a décidé que ce n’était pas son jour aujourd’hui », a ajouté le frère de Lee, James.

Il a poursuivi: « Il était l’ami de tout le monde, toujours prêt à aider.

« Personne ne mérite cela, mais il ne l’a certainement pas fait. Aucun d’entre eux ne l’a fait, c’est une tragédie. »

La constable en chef Kate Meynell a déclaré: «Tout d’abord, mes pensées vont à toutes les familles touchées par cette série d’événements choquants.

« Il est inimaginable de comprendre ce qu’ils vivent.

«Je suis très conscient de l’impact que ces crimes horribles auront eu non seulement sur Nottingham et le Nottinghamshire, mais aussi sur tout le pays.

«Je suis déterminé à travailler avec les membres de la communauté, les étudiants des deux universités et les autres personnes touchées pour les rassurer et les soutenir. Il est important qu’en tant que ville, nous soyons solidaires.

« Je tiens à remercier le public pour sa réponse à ces incidents tragiques.

« Nous avons reçu un grand nombre d’appels de personnes offrant des informations et du soutien. »

Toute personne ayant des informations peut contacter la police du Nottinghamshire au 0800 0961011.

