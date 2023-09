L’attaquant de Naples Victor Osimhen menace de poursuivre son propre club en justice pour une vidéo TikTok se moquant de lui | Nouvelles du monde

L’attaquant de Naples Victor Osimhen a menacé de poursuivre son propre club en justice pour une vidéo sur TikTok semblant se moquer de lui pour avoir raté un penalty.

Osimhen – qui a aidé le club italien à remporter son premier titre de champion en 30 ans la saison dernière – se réserve « le droit d’intenter une action en justice » suite à cette publication sur les réseaux sociaux.

La vidéo montrait qu’Osmihen avait raté un penalty contre son rival Bologne samedi, avec une voix accélérée doublée par-dessus.

L’agent d’Osimhen, Roberto Calenda, a déclaré que ce poste n’était « pas acceptable ».

« Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique puis, mais maintenant tardivement, supprimée », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et qui s’ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fausses nouvelles. »

M. Calenda a ajouté : « Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor. »

Le clip intervient alors que des tensions sont apparues entre Osimhen et le patron de Naples, Rudi Garcia, pendant le match.

Osmihen semblait mécontent de son manager après avoir été remplacé à quatre minutes de la fin du match nul et vierge.

Le Nigérian n’a pas réussi à signer un nouveau contrat avec l’équipe de Serie A – Manchester United aurait été intéressé à le signer.

Son contrat actuel court jusqu’en 2025.