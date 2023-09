L’attaquant de Manchester United, Rasmus Hojlund, n’est pas aussi talentueux que Nicklas Bendtner, selon son ancien entraîneur

L’attaquant de Manchester United, Rasmus Hojlund, n’était pas aussi talentueux que l’ancien leader d’Arsenal, Nicklas Bendtner, selon un jeune entraîneur qui a travaillé avec les deux joueurs.

United a déboursé 72 millions de livres sterling pour acquérir Hojlund de l’Atalanta au cours de l’été, et l’international danois a réalisé une apparition prometteuse sur son première ligue débuts contre Arsenal plus tôt ce mois-ci.

Hojlund devrait faire son premier départ pour le club ce week-end lorsque United divertira Brighton à Old Trafford.

Nicklas Bendtner a marqué 45 buts lors de son passage en Premier League avec Arsenal (Crédit image : Getty Images)

Et Christian Mouroux, qui a travaillé avec Hojlund à l’âge de 12 ans, a loué l’attitude et la mentalité du joueur, même s’il a admis qu’il n’était pas le joueur le plus naturellement doué qu’il ait vu.

« Une bonne comparaison peut être faite avec l’autre superstar montante que nous avions en la personne de Nicklas Bendtner. Ils sont tous les deux numéro neuf, tous les deux très physiques et ont ce scintillement dans les yeux. Ils sont pleins d’humour, extravertis et effrontés », a déclaré Mouroux. Le soleil.

« Bendtner était probablement un footballeur plus naturellement doué, mais cela l’a peut-être amené à prendre les choses plus à la légère et à se laisser influencer par tout ce qui vous affecte de l’extérieur lorsque vous devenez une superstar.

Manchester United a payé 72 millions de livres sterling pour recruter Rasmus Hojlund de l’Atalanta cet été (Crédit image : Getty Images)

« Rasmus est complètement différent. Même si je suis sûr qu’il achètera probablement une voiture plus grosse et qu’il aura une belle montre, cela ne sera pas disproportionné.

« Il a la bonne mentalité pour ça. Il est tellement discipliné. Il est très conscient de ce que le travail acharné fait pour vous et c’est ce travail acharné qui l’a amené là où il est aujourd’hui.

Hojlund espère aider United à remporter sa troisième victoire consécutive à domicile lorsque Brighton se rendra à Old Trafford samedi.

