L’attaquant de Manchester United Mason Greenwood a tenté d’abandonner les accusations de viol et d’agression contre lui alors que le joueur rompt le silence et que le club annonce une enquête

Mason Greenwood a vu ses accusations de tentative de viol, d’agression et de comportement contrôlant et coercitif à son encontre abandonnées.

L’attaquant de Manchester United a été arrêté pour la première fois en janvier 2022 pour ces allégations, après que des images et des vidéos troublantes aient été mises en ligne par une femme.

Getty Greenwood a été innocenté de toutes les accusations

Le jeune homme de 21 ans a ensuite été inculpé par la police du Grand Manchester, avec une date de procès provisoire fixée à novembre 2023.

Il avait fait face à un chef de tentative de viol, à un chef de comportement contrôlant et coercitif et à un chef d’agression ayant causé des lésions corporelles réelles, tous contre le même plaignant.

Cependant, le Crown Prosecution Service a annoncé jeudi qu’il avait abandonné toutes les charges retenues contre Greenwood après qu’un témoin clé ait retiré son implication.

Un porte-parole du CPS a déclaré: «Nous avons le devoir de garder les cas sous examen continu.

“Dans ce cas, la combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments découverts signifiait qu’il n’y avait plus de perspective réaliste de condamnation. Dans ces circonstances, nous avons le devoir d’arrêter l’affaire.

« Nous avons expliqué notre décision à toutes les parties. Nous encourageons toujours toutes les victimes potentielles à se manifester et à signaler à la police et nous poursuivrons chaque fois que notre test juridique sera satisfait.

AFP Greenwood a joué 129 fois pour Man United, marquant 35 buts

La police du Grand Manchester a déclaré qu’il était “juste” d’annoncer publiquement que Greenwood ne ferait plus l’objet de poursuites pénales.

La surintendante principale Michaela Kerr, responsable de la protection publique de GMP, a déclaré: «Compte tenu de l’importante couverture médiatique de cette affaire, il est juste que nous partagions la nouvelle que l’homme de 21 ans, qui avait été arrêté et inculpé en relation avec une enquête ouverte en janvier 2022, ne fait plus l’objet de poursuites pénales à ce sujet.

“L’équipe d’enquête est restée en contact régulier avec l’équipe juridique, fournissant toutes les mises à jour importantes, et comprend ainsi la justification de l’arrêt des poursuites à ce stade, et que cette décision n’a pas été prise à la légère.

“Malgré l’intérêt des médias et du public pour cette affaire, nous avons décidé de ne pas la commenter plus en détail.

“Je voudrais cependant profiter de cette occasion pour réitérer l’engagement de GMP à enquêter sur les allégations de violence contre les femmes et les filles et à soutenir les personnes concernées, quelle que soit leur situation, tout au long de ce qui peut être une période difficile et bouleversante pour elles.

« Un nombre toujours croissant d’officiers reçoivent une formation spécialisée et la force utilise de manière plus cohérente des outils, disponibles via le système de justice pénale, pour assurer la sécurité des personnes et prendre soin des victimes.

“Si vous pensez que vous êtes ou pourriez être une victime, s’il vous plaît, ne laissez pas cette affaire vous décourager de demander de l’aide.”

Dans un communiqué, Greenwood a déclaré: «Je suis soulagé que cette affaire soit maintenant terminée et je tiens à remercier ma famille, mes proches et mes amis pour leur soutien.

“Il n’y aura pas d’autre commentaire pour le moment.”

Dans un communiqué, Man United a déclaré: «Manchester United prend note de la décision du Crown Prosecution Service selon laquelle toutes les charges retenues contre Mason Greenwood ont été abandonnées.

«Le club va maintenant mener son propre processus avant de déterminer les prochaines étapes. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus ne sera pas terminé. »

Getty Man United a publié une déclaration après l’abandon des charges de Greenwood

Greenwood a joué pour la dernière fois pour Manchester United il y a plus d’un an, en janvier 2022, lorsque les Red Devils ont battu West Ham 1-0.

Il a été arrêté à la fin de ce mois après l’apparition d’images et de vidéos sur les réseaux sociaux publiées par une femme rapportant des incidents de violence physique.

Man United a suspendu Greenwood à la suite des allégations, alors qu’il a également été retiré de FIFA 22 et de Football Manager, et Nike a mis fin à son contrat de parrainage.

Greenwood a fait 129 apparitions au total pour United, marquant 35 buts et a remporté une sélection pour l’Angleterre.

United a été approché pour un commentaire.