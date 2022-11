L’attaquant de Manchester City Erling Haaland sort-il avec une fille de sa ville natale?

L’amour est dans l’air! Selon les rumeurs, l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, sortirait avec un autre footballeur de 18 ans de sa ville natale en Norvège. Haaland est actuellement en vacances à Marbella, où il possède une villa. Les vacances sont entrées en jeu car la Norvège n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. Récemment, l’attaquant de Manchester City a été aperçu avec une fille dans la ville. Et, en un rien de temps, les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, déclenchant des rumeurs de rencontres.

Il est rapporté que Haaland et Isabel Haugseng Johansen sont amis depuis des années, après avoir grandi ensemble dans la ville norvégienne de Bryne. Les deux ont également joué pour l’équipe de football locale. Une source a déclaré au Sun : “Cela semble être assez sérieux. Isabel a voyagé en Allemagne et en Angleterre pour voir Erling et maintenant elle est avec lui à Marbella.

Les fans n’avaient aucune idée qu’il s’agissait de la même fille, qui avait également été aperçue auparavant en train de regarder le match de Haaland contre le Borussia Dortmund avec sa famille dans les gradins.

Le rapport indique également qu’Isabel, qui travaille à temps partiel dans un magasin de mode, a supprimé son compte sur les réseaux sociaux après s’être rapprochée du footballeur.

Parlant de sa vie amoureuse dans une ancienne interview, Haaland, qui a marqué 18 buts en 13 matchs pour City, a déclaré que ses ballons étaient ses “petites amies”. Il a déclaré: «Je dors avec les cinq balles pour chaque tour du chapeau que j’ai marqué. Je suis allongé dans mon lit et je me sens bien avec eux.

Erling Haaland retournera à Manchester City pour s’entraîner début décembre, alors que l’équipe devrait s’envoler pour un camp d’entraînement par temps chaud à Abu Dhabi. Pep Guardiola aura pour objectif de préparer ses joueurs au retour de la compétition de football le 22 décembre, alors que City accueillera Liverpool au quatrième tour de la Coupe Carabao.

