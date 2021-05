L’attaquant de Man Utd, Rashford, reçoit un barrage d’abus racistes – y compris des «  emojis de singe d’un professeur de mathématiques  » – après la défaite en Ligue Europa

Rashford a enduré une nuit frustrante alors que son équipe s’est retrouvée du mauvais côté d’une fusillade marathon à Gdansk, qui a été réglée lorsque le gardien de United David de Gea a raté le coup de pied décisif après que les 21 autres joueurs – y compris le buteur de Villarreal Geronimo Rulli – avaient marqué avec leurs efforts.

L’attaquant anglais Rashford a travaillé sans grand effet tout au long des 90 minutes et du temps supplémentaire, semblant lutter contre une blessure musculaire dans les dernières étapes.

Il a enterré son penalty mais a regardé Rulli sauver plus tard l’effort apprivoisé de De Gea pour confier le club d’Old Trafford à une quatrième saison sans argenterie.

Rendre les choses plus douloureuses pour Rashford était le barrage de discrimination qu’il dit avoir reçu après le match.

«Au moins 70 insultes raciales sur mes comptes sociaux ont été comptabilisées jusqu’à présent. Pour ceux qui travaillent pour me faire me sentir plus mal que ce que je fais déjà, bonne chance pour essayer, « Rashford a tweeté.

Jusqu’à présent, au moins 70 insultes raciales sur mes comptes sociaux ont été comptabilisées. Pour ceux qui travaillent pour me faire me sentir pire que ce que je fais déjà, bonne chance pour essayer 👍🏾 – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 26 mai 2021

«Je suis plus indigné que l’un des agresseurs qui a laissé une montagne d’émojis de singe dans mon DM soit un professeur de mathématiques avec un profil ouvert. Il enseigne aux enfants !! Et sait qu’il peut librement abuser racialement sans conséquence… »

Je suis plus indigné que l’un des agresseurs qui a laissé une montagne d’émojis de singe dans mon DM soit un professeur de mathématiques avec un profil ouvert. Il enseigne aux enfants !! Et sait qu’il peut librement abuser racialement sans conséquence … – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 27 mai 2021

L’attaquant de 23 ans a ajouté une capture d’écran d’une réponse qui disait «Tu le mérites mec tu étais horrible.

Rashford a été parmi les principaux militants pour que les entreprises de médias sociaux en fassent davantage pour réprimer les abus racistes sur leurs plates-formes.

Une multitude d’organisations sportives à travers le Royaume-Uni – y compris la Premier League et ses équipes – ont participé à une panne de courant sur les réseaux sociaux en avril dans le but de forcer le problème plus loin avec Twitter, Facebook et Instagram.

Après avoir rendu public son dernier message, Rashford a reçu un large soutien, y compris du champion du monde de boxe poids lourd Tyson Fury.

Continuez à combattre le bon combat @MarcusRashford, Je suis avec toi mon frère. Le racisme doit éradiquer toutes les facettes de la vie et du sport. Nous y retournons, n’abandonnons jamais #spartiate 👑🥊 – TYSON FURY (@Tyson_Fury) 27 mai 2021

« Continuez à mener le bon combat, » a écrit le fan de United Fury. «Je suis avec toi mon frère. Le racisme doit [be] éradiqué [from] toutes les facettes de la vie et du sport. Nous y retournons, n’abandonnez jamais.