L’instance dirigeante du football sud-américain, CONMEBOL, a exprimé sa solidarité avec Edinson Cavani après que l’attaquant de Manchester United a été interdit de trois matches et condamné à une amende de 100000 £.

Cavani a été sanctionné après avoir répondu à un ami sur Instagram, en utilisant le terme espagnol « Gracias negrito« – qui peut être interprété comme raciste au Royaume-Uni.

Bien qu’il soit largement utilisé comme terme d’affection en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, le mot est considéré en Angleterre, ainsi que dans certaines parties de la communauté afro-uruguayenne, comme porteur de connotations raciales.

« La CONMEBOL exprime sa solidarité avec le joueur Edinson Cavani, qui a été sanctionné par la FA anglaise », indique un communiqué. « La punition infligée à ladite internationale uruguayenne ne tient clairement pas compte des caractéristiques culturelles et de certains termes utilisés dans la vie quotidienne en Uruguay.

<< Le jugement sur ces types de déclarations dans le cadre d'un processus qui pourrait entraîner des sanctions pour l'athlète et pourrait affecter sa réputation et sa réputation, doit toujours être effectué en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été utilisées et, surtout , les particularités culturelles de chaque acteur et de chaque pays.

« La CONMEBOL condamne et condamnera toujours au plus haut degré possible toute forme d’acte raciste ou discriminatoire, mais le cas particulier pour lequel Cavani a été sanctionné n’en fait pas partie. »

Cette déclaration intervient juste un jour après que les internationaux uruguayens Diego Godin et Luis Suarez aient demandé à la FA de renverser l’interdiction et ont qualifié l’instance dirigeante du football anglais « d’ignorant » et de « raciste ».

Fédération uruguayenne de football avait également appelé la FA à revoir sa décision, tandis que l’Académie uruguayenne des lettres dénonçait également la suspension.