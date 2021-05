L’attaquant de Man United Cavani prolonge son séjour à Old Trafford jusqu’en 2022

Edinson Cavani a prolongé son séjour à Manchester United, a confirmé le club.

L’attaquant a signé un nouvel accord d’un an pour rester à Old Trafford jusqu’en 2022.

« Au cours de la saison, j’ai développé une grande affection pour le club et tout ce qu’il représente », Cavani a dit. «Je ressens un lien profond avec mes coéquipiers et le personnel qui travaillent dans les coulisses ici.

«Ils me donnent une motivation supplémentaire chaque jour et je sais qu’ensemble, nous pouvons réaliser des choses spéciales.

« Dès le premier moment où je suis arrivé, j’ai ressenti la confiance du manager. En tant que joueur, cette conviction vous donne l’opportunité parfaite de jouer votre meilleur football et je tiens à le remercier pour cela.

«J’ai été touché par le souhait des supporters que je reste, et je vais tout donner pour leur apporter bonheur et joie avec mes performances sur le terrain. Je n’ai pas encore pu jouer devant le public d’Old Trafford. et c’est quelque chose que j’ai hâte de faire. «

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a ajouté: « J’ai dit quand Edinson a signé, qu’il apporterait énergie, puissance et leadership à ce groupe et je ne me suis pas trompé, il a été tout ce que je pensais qu’il serait et plus encore.

« En tant qu’entraîneurs, nous connaissions son record de buts. Cependant, c’est sa personnalité qui a tant apporté à cette équipe, il a une mentalité gagnante et a une attitude sans équivoque dans tout ce qu’il fait. »

« Edinson est l’un des derniers à quitter le terrain d’entraînement et donne le ton aux futurs jeunes grâce à son approche de sa profession chaque jour. J’ai toujours voulu qu’il reste et expérimente la façon dont nos fans lui répondront en tant que joueur. , et cela signifie qu’il aura, espérons-le, cette opportunité. «

Edinson Cavani a prolongé son séjour à Manchester United. Photo de Giuseppe Maffia / NurPhoto via Getty Images

Cavani, qui est arrivé avec un transfert gratuit en octobre après sa libération du Paris Saint-Germain, semblait sur le point de partir après seulement une saison après être devenu mécontent de la vie à Manchester.

Mais après être revenu d’une suspension de la FA et se remettre d’une série de blessures insignifiantes, le joueur de 34 ans, recherché par Boca Juniors, a marqué huit buts lors de ses sept derniers matchs et a été convaincu de rester par Solskjaer.

Cavani a marqué 15 buts en 35 matchs cette saison et pourrait encore terminer la campagne avec une médaille de vainqueur en Ligue Europa, United devant affronter Villarreal en finale le 26 mai.

Cavani espère également faire partie de l’équipe uruguayenne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’une des raisons de sa décision de rester en Premier League.