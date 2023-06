L’attaquant de l’USMNT Tim Weah serait sur le point d’être transféré à la Juventus

Équipe nationale masculine des États-Unis avant Tim Weah serait sur le point de déménager à la Juventus de Serie A, selon plusieurs rapports. Cependant, la Juventus doit encore négocier une indemnité de transfert avec le club de Ligue 1 de Lille pour finaliser la transaction.

Si le déménagement se concrétise, Weah rejoindra son coéquipier de l’USMNT, Weston McKennie, qui est revenu au club européen après avoir été prêté au Leeds United de Premier League.

Le joueur de 23 ans a principalement joué à l’arrière et à l’arrière pour Lille, où il a fourni deux passes décisives en 32 apparitions.

Weah, le fils de l’ancien joueur de l’année de la FIFA et actuel président libérien George Weah était auparavant lié à Marseille, Fulham et Séville, entre autres clubs européens.

La Juventus a terminé septième pour la saison 2022-23 et a subi une déduction de 10 points en raison d’une prétendue fausse comptabilité.

Weah a récemment raté quelques matches de la Ligue des Nations de la CONCACAF de l’USMNT en mars après avoir subi une blessure à la tête alors qu’il jouait pour Lille. Il est au milieu d’un contrat de cinq ans avec le club français, qui a débuté le 1er juillet 2019.

Weah a débuté dans les quatre matches des États-Unis lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022, marquant le premier but de l’équipe du tournoi contre Pays de Galles . Il compte quatre buts en 31 apparitions pour l’équipe américaine sur six ans (2018-23).

Weah a fait ses débuts professionnels pour le Paris SG en 2018, remportant la Ligue 1 à deux reprises et le Trophée des Champions une fois.

