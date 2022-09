L’attaquant de l’USMNT Ricardo Pepi met fin à 30 matchs et 345 jours de sécheresse avec un but pour Groningen

L’attaquant américain Ricardo Pepi a mis fin à une séquence de 30 matchs sans but pour le club et le pays qui a duré près d’un an, inscrivant son premier but pour Groningen lors d’une défaite 2-1 au Sparta Rotterdam samedi en Eredivisie néerlandaise.

Pepi a devancé le défenseur Adil Auassar juste à l’extérieur de la surface de réparation et a dirigé le centre d’Isak Maatta à gauche du gardien plongeant Youri Schoonderwaldt pour une avance de 1-0 à la 61e minute.

Âgé de 19 ans et originaire d’El Paso, au Texas, Pepi n’avait pas marqué depuis qu’il avait inscrit deux buts pour les États-Unis lors d’une victoire 2-0 contre la Jamaïque le 7 octobre dernier lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Austin, au Texas. Pepi avait passé 345 jours sans but.

Ricardo Pepi célèbre après avoir marqué son premier but pour Groningen. ANP via Getty Images

Il a été transféré en janvier du FC Dallas au club allemand d’Augsbourg et a été prêté à Groningen le 31 août pour le reste de la saison après avoir échoué à marquer lors de ses quatre matches de Bundesliga cette saison. Pepi a obtenu une passe décisive lors de ses débuts à Groningen contre Cambuur le week-end dernier.

Pepi devrait rejoindre l’équipe américaine à Cologne, en Allemagne, avant les deux derniers matches de préparation des Américains pour la Coupe du monde, contre le Japon le 23 septembre à Düsseldorf et l’Arabie saoudite quatre jours plus tard à Murcie, en Espagne. Pepi a inscrit trois buts en 11 matches internationaux.

Le Sparta est revenu pour gagner lorsque Sven Mijnans a marqué à la 73e minute et Vito van Crooij a converti un penalty à la 90e après que Tobias Lauritsen a été victime d’une faute de Mike te Wierik.